Adada bir ilki yaşadılar

İki aylık iş geliştirme ve bir aylık kurumsal ortak dil oluşturma eğitimlerini tamamlayan Merit Lefkoşa Hotel& Casino çalışanları adada bir ilki gerçekleştirerek Swiss Academy –İsviçre’den sertifika sahibi oldular

Merit Lefkoşa Hotel& Casino çalışanları Eylül ayından beri yaptıkları yoğun ve zorlu çalışmalarının sonuçlarını uluslararası belge ile taçlandırdılar.

İki aylık iş geliştirme ve bir aylık kurumsal ortak dil oluşturma eğitimlerini tamamlayarak sertifika törenini şölene dönüştürdüler.

Yapılan çalışmalar adada bir ilk olarak adından söz ettirmiştir. Çünkü proje; kurucu, özel geliştirilmiş bir değişim ve gelişim projesidir. Aynı zamanda kurumsal ortak dil ve tutum davranış geliştirme amacı ile özel eğitim teknikleri kullanılmış, eğlenerek öğrenmenin keyfi yaşanmıştır.

Merit Lefkoşa Hotel &Casino Halkla İlişkiler, Resepsiyon ve Pazarlama bölümü kurumsal ortak dil oluşturucu eğitim programını ‘Değerinize Değer Katın’ sloganıyla tamamlamış ve Swiss Academy –İsviçre’den sertifika sahibi oldular.

Adada bir ilki daha gerçekleştirilen Merit Lefkoşa Hotel&Casino bir fark daha yaratmanın keyfini ekibinin mutluluğundan yaşatmıştır. Swiss Academy ekibi olarak, Marziye Ilhan , Riccon İlhan Doğan ve Deniz Üstündağ’da ekibin keyifli günlerinde bir arada oldular.

Swiss Academy Türkiye temsilcisi Marziye Ilhan liderliğinde yürütülen çalışmalarda, eğitimler bizzat Marziye İlhan ve Riccon İlhan Doğan tarafından verildi.