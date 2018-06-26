Açık havada yoga keyfi

YDÜ Spor Kulesi tarafından yoga eğitmeni Esra Ayalp önderliğinde açık havada düzenlenen yoga organizasyonu, yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, açık havada meditasyon yapmanın keyfini yaşadı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) Dünya Uluslararası Yoga Günü çerçevesinde açık havada yoga organizasyonu gerçekleştirildi.

YDÜ Spor Kulesi tarafından yoga eğitmeni Esra Ayalp önderliğinde düzenlenen yoga günü etkinliğinde yoga severler biraraya getirildi.

YDÜ göleti yanında düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi oldu.

Yoga çalışmaları, nefes ve meditasyon teknikleri ile yoga uygulamalarını gerçekleştiren katılımcılar, açık havada meditasyon yapmanın keyfini yaşadı.

AYALP: “YOGA BİR YAŞAM BİÇİMİ”

Yoganının bir spor değil tümüyle bir hayat biçimi olduğunu dile getiren yoga eğitmeni Esra Ayalp, yoganın esas amacının önce içsel huzur ve bütünlük hissinin yaratılması ve içten dışa bu bütünlüğün yayılması olduğunu belirtti.

Ayalp, çağımızda oluşan zihinsel kargaşanın, öfkenin, kızgınlığın, içsel mutsuzluk ve doyumsuzluğun azaltılabilmesi için yoganın bir basamak olduğunu, herkesin yoga ile biraraya gelebileceğini söyleyerek, herkesi yoga ile tanışmaya davet etti.