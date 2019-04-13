6. Görneç el makarnası Festivali

Görneç Köyü Muhtarlığından yapılan açıklamada, festivalde özelde Görneç köyünün kültürü genelde de Kıbrıs kültürünün öne çıkarılacağı kaydedildi.
Etkinliğin açılışının 10:00’da yapılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Festivalde ses sanatçısı Arda Gündüz ve Lefkoşa Belediye Orkestrası sahne alacak; ilk kez olarak ödüllü amatör ses yarışması da yer alacak.
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