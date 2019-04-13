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6. Görneç el makarnası Festivali

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Görneç Köyü El Makarnası Festivali’nin altıncısı, 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

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6. Görneç el makarnası Festivali
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Görneç Köyü Muhtarlığından yapılan açıklamada, festivalde özelde Görneç köyünün kültürü genelde de Kıbrıs kültürünün öne çıkarılacağı kaydedildi.

Etkinliğin açılışının 10:00’da yapılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Festivalde ses sanatçısı Arda Gündüz ve Lefkoşa Belediye Orkestrası sahne alacak; ilk kez olarak ödüllü amatör ses yarışması da yer alacak.

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