6. Görneç el makarnası Festivali

Görneç Köyü El Makarnası Festivali’nin altıncısı, 21 Nisan Pazar günü yapılacak.



Görneç Köyü Muhtarlığından yapılan açıklamada, festivalde özelde Görneç köyünün kültürü genelde de Kıbrıs kültürünün öne çıkarılacağı kaydedildi.



Etkinliğin açılışının 10:00’da yapılacağı kaydedilen açıklamaya göre, Festivalde ses sanatçısı Arda Gündüz ve Lefkoşa Belediye Orkestrası sahne alacak; ilk kez olarak ödüllü amatör ses yarışması da yer alacak.