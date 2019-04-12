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45 yıl sonra tarihi buluşma

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45 yıl sonra Kayseri Hava İndirme Tugayı 3’ncü Paraşüt Tabur Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kıbrıs Gazileri, eş ve çocukları ile 200 kişilik ekip Kıbrıs’ta buluştu.

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45 yıl sonra tarihi buluşma
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45 yıl sonra Kayseri Hava İndirme Tugayı 3’ncü Paraşüt Tabur Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kıbrıs Gazileri, eş ve çocukları ile 200 kişilik ekip Kıbrıs’ta buluştu.

TMT Mücahitler Derneği Lokali, 9 Nisan 2019 Pazartesi günü tarihi bir güne tanıklık etti. Kayseri, Bursa, İzmir ve Samsun’dan  Kıbrıs Barış Harekatı Gazileri, eş ve çocukları, yıllar sonra biraraya geldi.  

Genel Başkan Yılmaz Bora konuşmasında; Kıbrıs olaylarını ve 63 – 74 yılları arasında yaşananları  hatırlattı. “Barış Harekatı ile Mehmetçik ve Mücahit, Rum ve Yunan zulmüne son verdiği, bizi bir Devlete kavuşturdu” diyen Bora, gazilere, hoş geldiniz diyerek sevgi ile kucakladığını dile getirdi.

Daha sonra 90 Gazi ve 1 Erenköy Mücahidi Gaziye, KKTC Milli Mücadele Madalyaları taktim edildi.

Gazi temsilcileri ile Mücahit temsilcileri K. Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve temsilcileri arasında anı plaketleri takdimi yapıldı.

 Törene K.T.B.K. Komutanı, GK Komutanı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı, Güzelyurt ve Lapta Belediye Başkanları ile diğer dernek temsilcileri de katıldı.

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