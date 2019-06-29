42. Güzelyurt Portakal Festivali başladı

Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği “42. Güzelyurt Portakal Festivali” dün akşam Amfi Tiyatro’da açıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ana sponsorluğunda düzenlenen festival, Türkiye’den ve ülkeden gelen konukların yanı sıra bölge okulları, sivil toplum örgütleri, kültür sanat dernekleri, spor kulüpleri, soğuk heykeller ve animasyon ekiplerinin katıldığı kortejle başladı.

Kurtuluş İlkokulu’ndan hareket eden kortej, kent merkezini takip ederek yürüyüşünü Festival Parkı Amfi Tiyatro’da sona erdirdi.

Kortej sırasında beş yol ve Kapalı Pazar önünde de Mongolian Circus ekibi gösterileriyle nefes kesti.



AÇILIŞ

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre açılışa, Başbakan Ersin Tatar, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanı Ali Pilli, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ, Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Gülşah Manavoğlu, HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, bazı belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, festivalin ana sponsoru Turkcell adına Etkinlik Yönetimi Sorumlusu Sevi Baytin, sağlık sponsoru Yakın Doğu Hastanesi adına Güzelyurt Dispanseri Genel Koordinatörü Mutlu Atasayan ve çok sayıda konuk katıldı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar festivalin açılışında yaptığı konuşmada, 42’nci kez düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali’nin 20’sinin Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından düzenlendiğine dikkat çekerek, Özçınar’ı ve Güzelyurt Belediyesi’ni kutladı.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da bölgenin simgesi olan narenciye ürününü ön plana çıkarabilmek ve tüketim alışkanlığını artırabilmeye yönelik olarak hasat sezonu sonunda organize edilen festivalin ulaştığı boyut ve marka değerinin büyüklüğünün kendisini onurlandırdığı söyledi. Özçınar, 42 yıldır aralıksız sürdürülen Güzelyurt Portakal Festivali’nin gerçekleşmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gecede Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Güzgülü, festivalin sponsorlarına ve en fazla ihracat yapan Polat Narenciye Şirketi Direktörü Yaşar Akpolat’a plaket takdim etti.

GECE GÖSTERİLERİ

Açılış sonrası Amfi Tiyatro’da Halk Dansları, Festival Meydan’ında Bando Gösterisi, Festival Gösteri Merkez’inde halk dansları ve Mongolian Circus grubunun canlı performansları yer aldı.