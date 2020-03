Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi, “Emekçi Kadınlarımızın Yanında, Bir gün Değil, Her Gün Varız!” sloganıyla düzenlediği etkinlik kapsamında 40 kadın üreticiye “Öncü Kadın Üretici” belgesi verdi

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi, “Emekçi Kadınlarımızın Yanında, Bir gün Değil, Her Gün Varız!” sloganıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte, pilot seçilen bölgelerden belirlenen yılın “Öncü Kadın Üreticileri”ne, “Öncü Kadın Üretici” belgesi verildi.

Etkinliğe, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP Milletvekili Gülşah Sanver, Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu ve Kadın Komitesi üyeleri katıldı.

DÜRÜST

Çiftçiler Birliği’nde düzenlenen etkinlikte, Çiftçiler Birliği Kadın Komitesi üyesi, biçerdöver operatörü Şengül Dürüst konuşma yaptı.

Dürüst, çalışma hayatını ve yaşadığı zorlukları anlatarak, kadınlar olmadan hiçbir şeyin olmadığını vurguladı ve “Bizim de varlığımızı herkesin bilmesini istiyoruz” dedi.

Kadın üreticilerin sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Dürüst, kadınların değerinin yalnız bir gün değil her gün bilinmesi gerektiğini kaydetti.



OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz konuşmasında, kadının değerinin bir gün değil her gün, her an bilinmesi gerektiğini vurguladı.

“Benim de var olmamada kadın var. Çocuklarımın da…” ifadelerini kullanan Oğuz, her zaman her alanda kadının eli olduğunu belirtti.

Üretimin meşakkatli, sabır isteyen bir iş olduğunu söyleyen Oğuz, üretim yaparken yılmamak gerektiğini kaydetti.

Üreten ele ve beyine her zaman ihtiyaç olduğunu dile getiren Bakan Oğuz, üretimde kalanların ve genç nüfusun giderek azaldığını belirtti.

Üretimin artması için devlet olarak teşvik ve alternatiflerin bulması gerektiğine dikkat çeken Oğuz, yeni bireylerin ve gençlerin de üretime girmesinin teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, kadın hakları mücadelesinin yüz yıllardır verildiğini ve temel amacın da erkeklerle eşit olması olduğunu kaydetti.

Kadınların toplumsal cinsiyet adına erkeklerle eşit olduğunu dile getiren Baybars, Çiftçiler Birliği’nin de bu girişiminin önemli ve örnek olduğunu belirtti.

Kadınların toplumda bazı haklara erişebilmesi için bazı pozitif ayrımcılığa gerek olduğunu kaydeden Baybars, örneğin siyasette kadının temsiliyetine bakıldığında artırıldığını ve kadının sesinin duyulması adına bunun da büyük önem taşıdığını söyledi.

Baybars, kadınların mücadelesinde yılmadan birlik olunması ve gelecek nesillere de bunun aktarılması adına yapılan etkinliğin önemli olduğunu vurguladı ve katkı koyanları tebrik etti.

SANVER

HP Milletvekili Gülşah Sanver de, çiftçilikle uğraşan kadıların önemine vurgu yaptı ve kadınların çalıştığı bölgelerin daha tertipli ve daha temiz olduğunu gözlemlediğini kaydetti.

Üretimde hem erkek hem kadın olmasının önemine vurgu yapan Sanver, kadın-erkek eşitliği adına bu gibi etkinliklerin olumlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardında “Emekçi kadınlara değer vermek ve onurlandırmak” için çiftçilik yapan 40 kadına ödül olarak belge ve hediye verildi.