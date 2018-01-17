38 Tarım Danışmanı göreve hazır

Çiftçilere zirai varlıkların moderizasyonu, gıda güvenliği standartlarının iyileştirilmesi, işleme ve pazarlama ve yeni işbirlikçi girişimlerin geliştirilmesi için hazırlanmış AB desteğine başvurmak için rehberlik edecek, destekleyecek 38 Tarım Danışmanı Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi adı altında kamu-özel ortaklığında çalışmalarını sürdürecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Avrupa Birliği destek ofisi tarafından yürütülen “Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek” Projesi çerçevesinde eğitimlerini tamamlayan 38 Tarım Danışmanı’na bugün sertifikaları verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çiftçilere zirai varlıkların moderizasyonu, gıda güvenliği standartlarının iyileştirilmesi, işleme ve pazarlama ve yeni işbirlikçi girişimlerin geliştirilmesi için hazırlanmış AB desteğine başvurmak için rehberlik edecek, destekleyecek 38 Tarım Danışmanı Tarım ve Kırsal Kalkınma Danışmanlık Merkezi adı altında kamu-özel ortaklığında çalışmalarını sürdürecek.

TARIM DANIŞMANLARINA SERTİFİKALARI VERİLDİ

“Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek” Projesi ile KKTC’de etkin bir tarım danışmanlık hizmeti sisteminin kurulmasına destek olunması hedeflendi.

AB Program Destek Ofisi’nde yer alan sertifika törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Törende konuşan Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Sorumlusu Arttu Makipao, Kuzey Kıbrıs toplumu için tarımsal danışmanlık alanında çok önemli bir dönemeçten gelindiğini ve süreç içerisinde başarılı olan danışmanlara sertifikalarının verileceğini belirtti.

“Burada bulunan danışmanlar ciddi eğitim sürecinden geçti. Avrupa Birliği olarak ilerleyen süreçlerde farklı alanlarda eğitim vermeye devam edeceğiz” diyen Makipao, Tarım Danışmanlık Hizmetlerinin bir stratejiye göre ilerlediğini ve proje ekibinin de bunu dikkate alarak, tarımsal sektör ile Tarım Dairesinin bir araya gelerek kamu ve özel sektör işbirliğiyle önemli bir aşama kat edildiğini ifade etti.

Makipao, “38 Danışman hem Tarım Danışmanlık Hizmetlerine Yönelik Teknik Destek projesi çerçevesinde hem de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarım Dairesi tarafından eğitildiler” dedi ve tüm danışmanlara gösterdikleri emekten dolayı teşekkür etti. Makipao, Tarımsal Danışmanlık ekibine, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu’na, Tarım Dairesi’ne ve Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’ne de teşekkürlerini iletti.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi Temsilcisi Burcu Barın da, AB tarafından finanse edilen ve ülkede etkin bir tarımsal danışmanlık hizmeti oluşturmayı hedefleyen teknik yardım desteği projesiyle yaklaşık bir buçuk seneden beri çalışmaların sürdürüldüğünü ve bakanlıkla birlikte oluşturulan strateji çerçevesinde Tarım Bakanı Çavuşoğlu’nun desteği ile Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Yönlendirme Kurulu ve kurulun çalışmalarını destekleyecek merkezin bakanlıkta kurulduğunu belirtti.

Barın, proje kapsamında danışmanların eğitimlerin yurtiçinde ve yurt dışında sağlandığını belirterek, projenin bir sonraki aşamasının danışmanlık hizmetlerinin pilot uygulamalara yönelik çalışmaların gerçekleşeceğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da törende yaptığı konuşmada, ülkenin son 30-40 yıllık sürecinin ele alınıp incelendiğinde günlük sorunlarının çözümlenmesinin hedeflenerek ileriye yönelik çalışma yapılmadığını dile getirdi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren 18 aylık dönemde halk için, devleti kurumsallaştıracak yapı oluşturma adına TC ile de hibe programlarında ülke ihtiyacını gözeterek adımlar atıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Diyebilirim ki, AB ile bugüne kadar yürütülen en iddialı proje Hayvan Hastalıkları ile İlgili Mücadele, Gıda Güvenliği konusunda birlikte yapılan çalışmalardır. Ancak AB ile KKTC’nin dünya standartları içerisinde yer almasını sağlayacak çalışmalarda maalesef arzu ettiğimiz noktaya gelemedik” dedi.

Çavuşoğlu, “KKTC bundan sonraki tarım üretiminde dünyada belki büyük bir aktör olmayacak ama bölgesel bir aktör olma noktasında iddialı bir coğrafya sahip olacaktır. Türkiye’den gelen su ile ciddi bir üretim potansiyeline sahip coğrafya olacağız. Artan dünya nüfusunu ve azalan tarım arazilerini dikkate aldığımızda burada doğruyu yapmak dünya insanına hizmet olduğu düşüncesindeyim” diye konuştu.

38 Tarım Danışmanı’nın ülkenin tarım alanında ileriye gitmesinde temel oluşturacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “En fazla 3 yıl içerisinde ülkede üretim potansiyeli artacaktır. Bunu yapabilmek için de standartlara uygun, sertifikalı üretim şarttır. Tarım Danışmanlarının yürüteceği bu önemli görev ülke üretimine stratejik yön verecektir” dedi.

Çavuşoğlu, Tarım Danışmanlık hizmetlerinin alışkanlıkları ortadan kaldırarak, gıda güvenliğini ve verimliliği artırarak, pazar ağını genişleterek, üretim uygulamalarını geliştirmek isteyen çiftçilere yön vereceğini kaydetti.

Konuşmaların sonunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Sorumlusu Arttu Makipao sertifika almaya hak kazanan 38 Tarım Danışmanı’na sertifikalarını takdim etti.