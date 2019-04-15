30’a yakın filatelistin pulları sergileniyor

“2019 KKTC Milli Pul Sergisi”, Bedesten’de açıldı.Sergiye, 30’a yakın filatelist, Geleneksel Filateli, Posta Tarihi, Posta Antiyeleri, Aerofilateli, Tematik Filateli, Maximafilive Filatelik Literatür sınıflarında katılıyor. Sergi 20 Nisan’a kadar 09.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek

“2019 KKTC Milli Pul Sergisi”, Bedesten’de açıldı.

Açılışı Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, KKTC Posta Dairesi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen sergide, TC Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Pul Müzesi ile KKTC Posta Dairesi’nin koleksiyonları sergileniyor.

ATAKAN: “PULLAR BİR ÜLKENİN MİLLİ, KÜLTÜREL VE TARİHİ MİRASINI YANSITIYOR”

Açılış konuşmasını yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, teknolojik gelişmeler nedeniyle hayatımızdan çıkmış gibi görünse de, pulların, bir ülkenin milli, kültürel ve tarihi mirasını yansıttığını ifade etti.

Atakan, özellikle filateli alanında hiç bitmeyen bir merak, milyonlara ulaşan bir hobi, tutku olduğunu belirtti.

BESİMLER: “PULLAR KKTC’NİN TANITIMINDA ÖNEMLİ YER TUTUYOR”

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler ise konuşmasında, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımı için çok önemli bir yeri olan hatta dünyanın her yerine ulaşabilen KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü pulları hem kültürel açıdan hem de ülkemize uygulanan izolasyonları aşabilen tek tanıtım aracımız olmasından dolayı önemli bir yer tutar” dedi.

AĞAOĞLULLARI: “KKTC’DEN JÜRİ ÜYESİ YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Başkanı Ziya Ağaoğulları da yaptığı konuşmada, “Milli sergiler ülkelerin filateli gelişimlerinin göstergesidir. Milli sergilerin bir görevi de jüri gelişimini sağlamaktır. Federasyonumuza katılımından itibaren KKTC’den de jüri üyesi yetişmesini sağlamak için gerekli çaba gösterilmektedir” ifadesini kullandı.

ORHON: “PULLAR GEÇMİŞİMİZİN AYNASIDIR”

PTT Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mehmet Orhon ise, konuşmasında, Milli Pul Sergilerinin, ilgi çekici koleksiyonlar sunması nedeniyle yeni koleksiyoncuların doğmasına da olanak tanıdığını vurguladı. Orgon, “Pullarımız geçmişimizin aynasıdır. Pullar üzerinden bir milletin siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, hatta askeri alandaki gelişmelerini izlemek mümkün olmaktadır. Pullar, bayrak gibi, toprak gibi bağımsızlık sembolüdür” şeklinde konuştu.



30’A YAKIN KOLEKSİYONER KATILIYOR

Sergiye, 30’a yakın filatelist, Geleneksel Filateli, Posta Tarihi, Posta Antiyeleri, Aerofilateli, Tematik Filateli, Maximafilive Filatelik Literatür sınıflarında katılıyor.

Sergi 20 Nisan’a kadar 09.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiye katılacak koleksiyonların bazıları yarışmaya tabi olacak. Ödül töreni 19 Nisan’da yapılacak.

Ödüllerin sahiplerini bulacağı tören 19 Nisan’da Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yapılacak.

“Milli Büyük Onur Ödülü”, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “Milli Büyük Ödülü” TC Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., “Büyük Ödül” KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından verilecek.

“Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Ödülü”, “Türk Filateli Akademisi Ödülü”, “Kıbrıs Türk Filateli Derneği Gençlik Ödülü” de törende sahiplerini bulacak. Dereceye giren filatelistlere büyük altın, altın, büyük gümüş, gümüş, bronz-gümüş ve bronz madalya da verilecek.

Ayrıca sergiye katılanlara, bir diploma veya katılım belgesi de takdim edilecek.

Ödül töreninde Kıbrıslı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak tarafından TC PTT A.Ş. Pul Müzesi koleksiyonu için hazırlanan, 2013’te açılan ve PTT Pul Müzesi’nde halen sergilenen “15. Yüzyıldan Günümüze Postacı Kıyafetleri” defilesi de olacak.

ÖZEL GÜN ZARFI

Serginin yanı sıra, TC PTT A.Ş. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Pul Sergisi” ibareli özel gün zarfı da satışa sunuldu. Zarf, 3 TL bedelle, şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinden, filateli cep uygulamasından veya etkinlik alanındaki filateli standından alınabiliyor.

Sergi alanında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Pul Sergisi 15-20.04.2019 LEFKOŞA" ibareli özel tarih damgası da kullandırılıyor.