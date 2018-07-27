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3. Geleneksel Tuzla Panayırı

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Gazimağusa Belediyesi ile Tuzla Muhtarlığı’nın işbirliğinde düzenlenen 3. Geleneksel Tuzla Panayırı, bu akşam başlıyor.

3. Geleneksel Tuzla Panayırı
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Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, köy meydanına kurulan sahnede çeşitli eğlencelerin ve yeme içme stantlarının yer alacağı panayır, 29 Temmuz’a kadar sürecek.

Panayırın ilk gecesinde açılışın ardından Halk Dansları Gösterisi ve Salih Çiçek konseri yer alacak.

Panayır kapsamında yarın akşam Kader Ateş, Pazar akşamı da Ayşen Barışsal ve orkestrasının konseri var.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuyla ilgili açıklamasında, 1974 yılından önce geleneksel olarak yapılan Tuzla Panayırı’nı yeniden düzenleyerek, Tuzla için önemli olan bu sosyal ve kültürel paylaşımın yeniden yaşatılmasını amaçladıklarını belirtti.

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