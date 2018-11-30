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3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde çeşitli etkinlikler yapılacak

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Birleşmiş Milletler kararıyla bu yıl 24’üncüsü kutlanacak günün esas amacının engellilerin sesini biraz daha yükseltmesine olanak sağlamak, var olan sosyal ve ekonomik sorunların dile getirilmesinde yardımcı olmak ve devlet yetkililerinin dikkatlerinin çekilmesini sağlamak olduğu kaydedildi

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3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde çeşitli etkinlikler yapılacak
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Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nü bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacağını duyurdu.
Federasyon yaptığı açıklamada, 15-16 Mayıs Engelliler Haftasına ek olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün de çeşitli etkinliklerle kutlanarak kamuoyu yaratılmasının engelliler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Birleşmiş Milletler kararıyla bu yıl 24’üncüsü kutlanacak günün esas amacının engellilerin sesini biraz daha yükseltmesine olanak sağlamak, var olan sosyal ve ekonomik sorunların dile getirilmesinde yardımcı olmak ve devlet yetkililerinin dikkatlerinin çekilmesini sağlamak olduğu kaydedildi.
5 BİN 500’Ü AŞKIN ENGELLİ…
Federasyon açıklamasında, gün dolayısıyla engelli-engelsiz dayanışmasının doruk noktasına çıkartılıp halkla bütünleşme sağlanmasının planlandığı ifade edilerek, Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün ülkede yaşayan 5 bin 500’ü aşkın engelliye kutlu ve mutlu olması dilendi.
KIBRIS TÜRK ENGELLİLER FEDERASYONU’NUN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER DAYANIŞMA GÜNÜ ETKİNLİKLER PROGRAMI
Federasyonun 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle düzenleyeceği etkinlik programı Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk’ün hafta ile ilgili basın bildirisi yayınlamasıyla başlayacak.
Saat 09.10’da Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, diğer dernek ve özel eğitim okul temsilcileri Atatürk Anıtı’na; saat 09.20’de Girne Kapısı’ndaki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na 09.40’ta Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt kabrine çelenk koyacak.
Federasyon başkan ve temsilcileri, saat 10.05’te ise Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Merkez binası 1. katındaki Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim Kültür Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek.
Federasyon ayrıca engellilerin genel beklentilerini içeren 14 maddelik istem paketini ilgili mercilere iletecek.

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