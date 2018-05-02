27 yıldan sonra ilk müze

Turizm Bakanlığı’nın girişimleriyle İskele’ye müze açıldı. 27 yıldan sonra açılan ilk müze olma özelliği taşıyan İskele Arkeoloji Müzesi’nde, Neolotik dönemden Roma dönemine kadar 8 bin yıllık süreci içeren eserler sergileniyor

Turizm ve Çevre Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Müdürlüğünce Kuzey Kıbrıs genelinde müzelerin iyileştirilmesi ve yenilerinin açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İskele Belediyesi ile gerçekleşen çalışmalar sonucunda İskele Arkeoloji müzesi hizmete açıldı.

27 yıldan sonra açılan ilk müze olma özelliği taşıyan İskele Arkeoloji Müzesi’nde, Neolotik dönemden Roma dönemine kadar 11 değişik dönemden 8 bin yıllık süreci içeren eserler sergilenecek.

Turizm ve Çevre Bakanlığı çalışmaları ve İskele belediyesi’nin katkılarıyla bölgeye kazandırılan Müze İskele bölgesinin turizm potansiyeline büyük bir değer katacak.

İskele Arkeoloji Müzesi önceki akşam düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta töreninde ilk konuşmayı yapan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Fuat Azimli, 10 bin yıllık tarihi içerisinde birçok uygarlığın kültürel mirasının günümüze kadar geldiğini söyledi. Azimli, Bakan Ataoğlu’nun yoğun ilgi ve desteğiyle gerçekleşen müze binasında, İskele Arkeoloji Müzsinde 8 değişik dönemin canlandırmalarını ve eserlerini sergileyeceklerini söyledi.

Geçmişte teknik personelleri bulunmadığı için kazılardan elde ettikleri eserlerin işlenmeleri konusunda sıkıntı yaşadıklarına değinen Azimli, kazılardan elde edilen eserlerin işlenmeden sergilenemelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

Azimli, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun göreve gelir gelmez teknik personel sorununu çözdüğünü ve eserlerin işlenip sergilenmesinin ve müze açılmasını sağladığını ifade etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, coğrafi konumu ve doğal güzelliği ile yeşilin ve mavinin eşsiz buluşma noktası, dinlerin ve mezheplerin, gelenek ve göreneklerin harmanlandığı, tarihi güzelliklerini en bakir haliyle korumayı başaran İskele’nin bir eksiğinin daha giderildiğini kaydetti.

2016 Aralık ayında Turizm ve Çevre Bakanlı Fikri Ataoğlu ile imzaladıkları protokolün 1,5 yılda hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sadıkoğlu, bu tür mekanların kültürümüze ve tarihimize yapılmış önemli katkılar olduğunu söyledi.

“4 MÜZE DAHA YIL SONUNA KADAR ÜLKEMİZİN KÜLTÜR VE TURİZM HAYATINA KAZANDIRILACAK”

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise etkinlikte yaptığı konuşmada,

ülkemiz toprakları üstünde birçok uygarlıklar yaşadığını, bu uygarlıkların kalıntılarının, anıtlarının belgelerinin müzelerimizde sergilendiğini söyledi. “Bakanlık olarak tarihi mirasımızın korunması adına çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz.” diyen Ataoğlu, Bakanlığın artık modern müzecilik konusunda dünyayla eş seviyede müze çalışmaları yapmakta olduğunu ve çalışmalarına da her geçen gün yenilerini eklediğini söyledi.

Eski Eserler Ve Müzeler Dairesi bünyesinde 29 müzenin bulunduğunu ve bu sayının artırılması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Ataoğlu, “Burada 27 yıl sonra ilk kez bu kapsamda bir müzeyi ülkemize kazandırmanın gurur ve mutluluğu içerisindeyim” dedi.

İskele Arkeoloji Müzesi’nin, özelde İskele genel de ülke için çok önemli bir kazanç olduğunu da söyleyen Ataoğlu şöyle dedi:

“Göreve geldiğimiz yaklaşık iki yıl içerisinde ülkemize müze kazandırma adına sürekli projeler üretmekte ve projelerimize hayat vermekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında Güzelyurt Doğa müzemiz restore edilmiş ve yeni yüzüyle ziyaretçisi ile buluşmuş durumdadır. Yine Güzelyurt’ta yıllardır atıl durumda bulunan ve amacına uygun kullanılmayan Güzelyurt Tren İstasyonu restorasyonunu başlattık çalışmalar devam ediyor, Lefke’ye müze kazandırma çalışmalarımız kapsamında tarihi Vasıf Palas Binasının ihalesi tamamlanmış bu hafta içerisinde başlayacak restorasyon çalışmaları sonrasında iç düzenlemesi yapılacak ve ziyaretçisi ile buluşacak. Girne Güzel Sanatlar Müzesi’nin projesi hazırlanmış ihale sürecine geçilmiştir.

Yine Mağusa bölgemizde bulunan Şömineli Ev ve Namık Kemal Müzesi ile Lefkoşa’daki Lüzinyan Evi ve Büyükkonuk İkon müzesi çalışmalarında son aşamaya gelinmiş durumdadır. Bu yıl içerisinde bu 4 eserimizin de açılışını hep beraber yapacağız.

Bizler Bakanlık olarak, müzelerimizin öncelikli hedef kitlelerinin, çocuklarımız, gençlerimiz ve öğretmenlerimiz olması gerektiği düşüncesiyle projeler üretiyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek gerekli düzenlemeler sonrasında öğrencilerimiz düzenli olarak müzelerimiz ile buluşturma ve müzelerimizi aynı zamanda eğitim ortamı olarak da değerlendirmek amacındayız.”

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2016 yılında 800 bin civarında olan müze ziyaretçi sayısının 2017 yılında 1 milyon rakamının üzerine çıktığını söyledi.

İskele bölgesinin geniş arkeolojik potansiyeli nedeniyle bakanlığımızca çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir müze açılması kararlaştırlıdığını, bu kapsamda İskele Belediyesi ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Ataoğlu,

O tarihten bugüne kadar bu müzenin tamamlanması için inisiyatif belirleyen, siyasi irade koyan ve katkılarını esirgemeyen İskele Belediyesine de teşekkür etti.