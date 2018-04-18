“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” törenler ve etkinliklerle kutlanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” yarın başlayacak ve salı güne kadar devam edecek

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle kutlanacak.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bayram dolayısıyla, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” yarın başlayacak ve salı güne kadar devam edecek.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, festivale, KKTC ile birlikte, 7 ülkeden 9 konuk ekip katılacak. Festivalde, KKTC’nin dışında, Türkiye (Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu - İstanbul SİS Sahne Sanatları Topluluğu), Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan’dan ekipler ile Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi yer alacak.



Etkinlikler çerçevesinde konuk heyetlerden ve festival ekiplerinden belirlenen öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek.



Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ekibi, Bursa ve Ankara’da yer alacak “TRT 40. Uluslararası Çocuk Şenliği”ne katılacak.



MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI ÖZYİĞİT’İN KONUŞMASI



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Pazartesi günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.



Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtları önünde törenler yapılacak.



İLÇELERDEKİ TÖRENLER



LEFKOŞA



Lefkoşa’da 23 Nisan Pazartesi günü Atatürk Anıtı önündeki tören saat 08.50’de başlayacak.



Anıta çelenklerin sunulması sonrasında, program saygı marşı ve saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.



GAZİMAĞUSA



Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.



Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’ndaki tören 09.30’da başlayacak.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından törende konuşmalar yapılacak şiir okunacak, resmi geçidin sonrasında öğrencilerin sunacağı gösteriler izlenecek.



GİRNE



Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak, saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, şiir okunacak.



20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’da başlayacak. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.



GÜZELYURT



Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 09.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izleyecek, törende şiirler okunacak ve günün önemine ilişkin konuşmalar yapılacak.



Ardından Güzelyurt kortej yürüyüşü 09.45’te başlayacak.



İSKELE



İskele’deki törenler 08.45’te Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan başlayıp İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nda sona erecek kortejle başlayacak.



Atatürk Anıtı’na çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.



Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki tören ise saat 09.30’da başlayacak.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün önemine ilişkin konuşmaların yapılacağı tören, resmi geçit, müzikli gösteriler ve şiirlerin okunmasıyla son bulacak.



LEFKE



Lefke’deki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erecek.



Saat 09.30’da 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler hazırladıkları gösterileri sunacak.



MEHMETÇİK



Mehmetçik’teki ilk tören saat 09.00’da Atatürk Büstü önünde yapılacak. Burada büste çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.



Mehmetçik İlkokulu’ndaki tören 09.30’da başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak, resmi geçidin ardından öğrenciler gösteriler sunacak.



“20. ULUSLARARASI 23 NİSAN ÇOCUK FESTİVALİ PROGRAMI”



Festival çerçevesinde etkinlikler yarın hem ülke çocuklarını hem de festivale katılan misafir grupları temsilen öğrencilerin, saat 08:30’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i, ardından da saat 09:30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyareti ile başlayacak.



Saat 09.45’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açılış Defilesi ile tüm gruplar ve okullardan gelecek öğrenci ve sorumlu öğretmenler, Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüş gerçekleştirecek.



Saat 10:30’da Meclis önündeki törende Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay konuşma yapacak, Festival 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festival meşalesinin yakılmasıyla başlayacak.



Aynı anda “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganı ile sevgi balonları gökyüzüne bırakılacak. Festivalin resmi açılışının ardından da festival grupları Meclis önünde 5’er dakikalık gösteri sunacak.



Festival kokteyli ise Girne Büyük Anadolu Otel’de saat 20:30’da düzenlenecek.



Cuma günü festivali temsilen öğrenciler, saat 09:00’da Başbakan Tufan Erhürman’ı, saat 10:00’da ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret edecek.



Konuk ekipler de Girne’deki okullarda törenlere katılıp, gösterileri ile programlara renk katacak.



Saat 15.00’te ise Lefke’de festival korteji düzenlenecek. Kortej Kaymakamlık önünden başlayıp Atatürk Anıtı önünde tamamlanacak. Kortejin ardından konuk ekipler Lefke Atatürk Anıtı önünde 5’er dakikalık gösteri sunacak.



Cumartesi günü saat 15:00’te tüm grupların katılacağı Girne korteji yapılacak.



Kortej Baldöken’den başlayıp, Dörtyol kavşağı, Atatürk Anıtı, Girne Liman güzergahında tamamlanacak.



Ekipler Atatürk Anıtı önüne geldiklerinde, 5’er dakikalık gösteri sunacak.



Pazar günü saat 20:00’de Festival Gala Yemeği Girne Acapulco Otel’de yer alacak.



23 Nisan Pazartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa merkez okulları ve konuk ekiplerin oluşturacağı kortej yürüyüş yapacak.



Ledra Palas ışıklarından başlayacak kortej yürüyüşü, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı’nın ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak.



Ardından Çağlayan Parkı’nda Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacak.



Bu arada Çağlayan Parkı’nda kurulacak stantlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinlikler de yapılacak.



Aynı günün akşamı, “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” çerçevesinde saat 20:00’de, Girne Amfi Tiyatro’da konuk ekiplerin de katılacağı halka açık “Gala Programı” yapılacak.