"23 Nisan Kıbrıs Türk halkının Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği gündür"

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın; Kıbrıs Türk halkının Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğu gün olarak kalmaya devam edeceğini vurguladı



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu ve Türk Milletinin iradesini temsil eden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100. yıldönümünü coşkuyla kutladıklarını kaydetti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu sabah saat 08.00’de BRT’de ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Konuşmasında halka, öğretmenlere, öğrencilere ve dünya çocuklarına seslenen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“23 Nisan 1920’de Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolunun dört bir yanını aydınlattı, vatana gönül verenlerin gayreti, azmi, kararlılığı milli birlik ve beraberliğin kenetlenmiş ifadesi oldu.

23 Nisan 1920’den, 23 Nisan 2020’ye, yüz yıllık sürede, Türkiye Cumhuriyeti dev bir çınar oldu, Atatürk ilke ve inkilaplarını benimseyen çocuklarımız, vatanına ve milletine yararlı kuşaklar olarak yetişti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü, ulusal direniş ve varoluş mücadelesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanıyla taçlandırdı.”

ÇOCUKLARA...

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, geleceğin teminatı olan çocuklara, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz” diyerek duyduğu güveni ifade ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı deyince, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak benim de aklımdan güzel düşünceler geçiyor, halkımız, ailelerimiz ve sizler gibi ben de duygulanıyorum.

Sevgili çocuklar, Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı Cumhuriyetimizin korunması ve yaşatılması, ülkemizin her alanda gelişmesi için bize düşen görev, çok çalışmaktır. Sizlerin mutlu bir yaşam sürmenizi sağlamak, geleceğinizi güvence altına almak bizim temel görevimizdir.

Ulu önderimiz şöyle diyor; ‘Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taçlar, tahtlar batar, yok olur.’

Atamızın insancıllığının ve bir ulusun geleceği olan çocuklara verdiği değerin, en önemli göstergesi, bir ulusun varoluş mücadelesine başladığı, 23 Nisan gününü “Çocuk Bayramı” olarak onlara armağan etmesidir. Büyük Atatürk, çocukları geleceğin teminatı olarak görür, onları büyük insan gibi düşünür, bu düşünceye uygun hitap eder veya ilgilenirdi. Onlara hitaben yaptığı konuşmalara da; “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler” ifadesiyle başlardı. Yani sizleri, Türk Ulusunun ilerideki büyükleri, milletimizi gelecek yüzyıllara taşıyacak kuşaklar olarak görürdü. Atatürk’ün düşüncelerine inanan biri olarak, ifade etmek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak, ayakta tutacak sizlersiniz.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkleri olarak her 23 Nisan’ı aileleri ve çocuklarıyla birlikte dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de kutlamayı sürdüreceklerini belirterek, “Özgürlük ve barışın hakim olduğu topraklarda her dilden, her renkten, her dinden çocuklarla birlikte olmaktan bugün olduğu gibi yarın da onur ve gurur duymaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Anavatan ile milli birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, millet olarak tasada ve kıvançta bir olduğumuz gün olarak kalmaya devam edecektir” diyen Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl sevdiklerinizi Kovit 19 virüsünden korumak için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını evde kutluyorz. Pandemi nedeni ile 100. Yılımızda sizleri ve sevdiklerinizi korumak maksadıyla evlerimizde kaldık. Ancak, yeni nesil eğitim anlayışında da kullanacağımız online sistemle, sevincinizi ve coşkunuzu evlerinizden sokağa taşımayı hedef aldık.

“BU GECE SAAT 21.00’DE BALKONLARIMIZA ÇIKARAK HEP BİRLİKTE İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYALIM”

Bugün evlerimizi, balkonlarımızı bayraklarımızla süsleyelim. Bu gece saat 21.00’de balkonlarımıza çıkarak hep birlikte İstiklal Marşımızı okuyalım.

Sevgili velilerimiz, pandemi nedeni ile ara verdiğimiz eğitime evlerden uzaktan eğitim ile destek oluyoruz. Sevgi, barış, dostluk, kardeşlik felsefesi temelinde 100’üncü yılını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sevincine, çocuklarımızla birlikte ortak olalım, bu coşkuyu onlarla birlikte yaşayalım.”

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, çocuklara ise şu sözlerle seslendi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan geleceğimizin güvenceleri olarak, sevgide, barışta, kardeşlikte, yardımlaşmada örnek bireyler olarak, Atamıza layık olmalıyız. Türk çocukları olarak, bizler, bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeliyiz. Sevgili çocuklar, unutmayınız ki sizler, bu dünyanın gerçek sahipleri, köklü bir geçmişe sahip geleceğimizsiniz.”

Atatürk’ün ilkelerinin temel alındığı cumhuriyetin korunması ve yaşatılması, ülkenin her alanda gelişmesi ve uygarlığın tüm ürünlerinden yararlanarak en iyi biçimde yetişebilmeleri için çocuklara düşen görevin çok çalışmak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu hedefler ulaşmanız için; dürüst olmayı, çalışkan olmayı bileceksiniz.

Barışı, kardeşliği, yardımlaşmayı yaşayarak öğreneceksiniz öğreteceksiniz.

Vatan sevgisini, bayrak sevgisini gelecek nesillere taşıyacaksınız, birlik olmayı, beraber yaşamayı kendinize şiar edineceksiniz.

Ülkemizin aydınlık geleceğini şekillendirebilmek için, Kurtuluş savaşı nedir? Çanakkale nedir? 19 Mayıs nedir? 29 Ekim nedir? 23 Nisan nedir? 20 Temmuz nedir? 15 Kasım nedir? Bileceksiniz.

Sevgili çocuklar, yükünüz biraz ağır ama Atatürk sizlere güvendi biz de güveniyoruz. Bu ülkenin aydınlık yarınlarını, sizler devam ettireceksiniz.

Bu vesile ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlar, sizleri sevgiyle, saygıyla kucaklarım.”