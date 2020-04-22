23 Nisan evlerin balkonlarından kutlanacak

Başbakan Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Perşembe akşamı saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okunarak kutlanacağını duyurdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl evlerin balkonlarından kutlanacak.

Başbakan Ersin Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Perşembe akşamı saat 21.00’de balkonlardan İstiklal Marşı okunarak kutlanacağını duyurdu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. Yılına yakışır bir şekilde kutlamak için kapsamlı bir hazırlık yürüttüklerini ancak Koronavirüs nedeniyle geleneksel olarak her yıl düzenlenen festivali bu yıl gerçekleştiremeyeceklerini ve Ulu önder Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu önemli günde çocuklara bayram coşkusunu yaşatmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaştığına işaret ederek bu konuda yürütülen hazırlıklara değindi.

Açıklamasında “Çocuklarımız için her yıl coşku ile kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu yıl sevdiklerimizi Koronavirüs’ten korumak için evde kutlayacağız ve yaptığımız bayrakları balkonlarımıza asarak, İstiklal Marşımızı ailece söyleyerek 100. yıl coşkumuzu evlere kapatmayacağız.” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, herkesi 23 Nisan Perşembe günü saat 21:00’de balkonlara çıkarak bayram coşkusuna ortak olmaya davet etti.

İlköğretim Dairesi’ne bağlı tüm kamu ve özel okullara kutlamalara ilişkin yönerge gönderildiğini belirterek günün anlam ve önemine uygun öğrenci mesajlarını içeren bir video göndermelerini istediklerini de söyleyen Çavuşoğlu, ülkemiz okullarının yanı sıra Dünya çocuklarından gelen mesajları içeren videoların hafta boyunca ve 23 Nisan Günü BRT ekranlarında gösterimde olacağını söyledi.

23 Nisan Perşembe günü öğrencilerin online olarak bağlanacağı Gündem+ programında çocuklarla bir araya geleceğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu ayrıca TC Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılacağı, Yunus Emre Entitüsü tarafından dijital ortamda düzenlenecek kutlama etkinliğinde yer alacağını belirtti.