23 Nisan, balkonlardan kutlandı

Corona virüs salgını nedeniyle 23 Nisan Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. Evlerin camları, balkonları Türkiye ve KKTC bayrakları ile donatıldı. Dün akşam saat 21.00’da ise aileler, çocuklarıyla birlikte hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı büyük bir coşkuyla seslendirdi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dün kutlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gün dolayısıyla bürokratlarıyla birlikte Lefkoşa’da Atatürk Anıtına çelenk sundu, Büyük Önder Atatürk’ün huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle bu yıl sokaklarda coşkuyla kutlanamayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı.

Corona virüs tedbirleri kapsamında toplu kutlamaların yapılamaması nedeniyle bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ülkede ve Türkiye’de caddeler boş kaldı.

Evlerin camları, balkonları Türkiye ve KKTC bayrakları ile donatıldı.

Çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, kendi imkanlarıyla ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle çocukları için 23 Nisan süslemeleri yaptılar.

Dün akşam saat 21.00’da ise hem KKTC’de hem de Türkiye’de vatandaşlar ve çocuklar, saat 21.00'de balkonlarını ve pencerelerinin önlerini doldurdu.

En güzel kıyafetlerini giyerek ellerine ay yıldızlı bayraklarını alan çocuklar aileleriyle birlikte İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla seslendirdi.

Vatandaşların balkonları ile pencerelerini Türk bayrakları ve balonlarla süslediği görülürken, çocuklar müzikler eşliğinde evde 23 Nisan coşkusu yaşadı.







Türkiye’den 23 Nisan manzaraları



