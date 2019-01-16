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200 Bin TL Lefkoşa'da

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15 Ocak 2019 çekilişinde 200.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi olan Mehmet Konar tarafından satılan "57801" numaralı bilete isabet etti

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200 Bin TL Lefkoşa'da
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2019 tarihli Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. Çekilişte 200.000TL'lik büyük ikramiye "57801" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun dün akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000TL, Lefkoşa Piyangolar Birimi bayisi olan Mehmet Konar tarafından satılan "57801" numaralı bilete isabet etti.

30 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL olacak ve çıkana kadar çekilecek. Bilet fiyatı 15TL olarak bugünden itibaren satışa sunuldu.

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