2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali 23 Haziran'da

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu köklü dernek ve kuruluşların bir araya gelerek organize ettiği “2.Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali” 23 Haziran Pazar günü Londra’da gerçekleşecek.

İngiltere’de yaşayan çocuklara ve gençlere Kıbrıs Türk kültürü ve sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını amaçlayan festival Lee Valley Athletics Centre’de yapılacak.

Kıbrıslı Sanatçı ve Türk Pop Müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali’nin sahne alacağı festivalde Londra’nın sevilen isimleri Kıbrıs Dörtlüsü, Kelebekler, Major Band, genç yetenekler Mehmet Raif, Ata Kaya ve yükselen yıldız Serel Yereli şarkılarıyla katılacağı festivalde, Osman Balıkçıoğlu ile Ayhan Salih Korel’in eğlenceli parodileriyle konuklara keyifli anlar yaşatacak.

Girne Genç Sanatseverler Derneği’nden (GENÇSAD) bir ekip de festivalde Kıbrıs Türk halk danslarından örnekler sunacak.

HOROZOĞLU, ‘BİRLİKTELİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Londra’da düzenlenecek festival için çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Vakfı Festival Koordinatörü Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu yaptığı açıklamada, “23 Haziran’da düzenleyeceğimiz festivalin İngiltere’de yaşayan toplumumuz ve en önemlisi gençlerimiz için çok büyük bir önemi vardır. Amacımız kültürümüze ve kimliğimize sahip çıkmak, İngiltere’de yaşayan diğer toplumlara kültürümüzü tanıtmak ve toplumuzun birlikteliğini sağlamaktır. Asimilasyonla karşı karşıya kalan gençlerimiz için 2. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali büyük bir önem taşıyor, gençlerimizin ülkesini, kültürünü ve tarihini unutmaması ve yaşatması adına festivalleri gelenekselleştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Horozoğlu, 23 Haziran’da gerçekleşecek olan festivale Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ne üye olan birçok inşaat şirketlerin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin de katılacağını bildirdi.

2.Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivaline olan yoğun ilgi kendilerini sevindirdiğini ifade eden Nafiya Horozoğlu, ayrıca İngiltere ve KKTC iş çevrelerinin de festivale finansal katkı sağladığını, bu nedenle teşekkür ettiklerini kaydetti.

Horozoğlu, 2. Kıbrıs Türk Kültür Sanat Festivali’nin yapılacağı 61 MeridianWay, Londra, N9 0AR adresindeki Lee Valley Athletic Centre’e giriş ve otoparkın ücretsiz olacağını da bildirdi.