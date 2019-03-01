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2. Geleneksel Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük konulu resim yarışmasının süresi uzatıldı

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2. Geleneksel Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük konulu resim yarışmasının süresi uzatıldı
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Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün doğumunun 113. yıldönümü sebebi ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile İlköğretim Dairesi işbirliğinde düzenlenen “2. Geleneksel Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışmasına son katılım tarihinin 8 Mart Cuma günü olarak belirlendiği açıklandı.

KKTC devlet ve özel okullarında öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon ve Dr. Küçük Vakfı Özel Ödülü verilecek.

Yarışmaya katılmak için şartname ve başvuru formu Dr. Fazıl Küçük Müzesi facebook sayfası ziyaret edilerek edinebilir.

Daha fazla bilgi Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın 22 86 687 – 22 87 181 no’lu telefonlarından alınabilir.

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