banner107
11 0
12 0
13 0
Diriliş Çetinkaya sahnede
Diriliş Çetinkaya sahnede
229 0
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
Güney’de naylon poşet artık parayla satılıyor
25 0
Nizam güven tazeledi
Nizam güven tazeledi
103 0
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
Macaristan'da zafer Hamilton'ın
28 0
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
Güney'deki Pirgo köyünde orman yangını büyüyor
103 0
banner82
banner147

“1964 Erenköy Şehitlerini Anma Töreni”ne katılmak isteyenler için son başvuru yarın

banner27

“1964 Erenköy Şehitlerini Anma Töreni”ne katılmak isteyenler için son başvuru yarın
banner137

Erenköy’de 8 Ağustos’ta düzenlenecek “1964 Erenköy Şehitlerini Anma Töreni”ne katılmak isteyenler için yarına kadar başvuru kabul edilecek.
Anma törenine katılacak vatandaşlar yarın 17.00’ye kadar Erenköy Mücahitler Cemiyeti’nin açıkladığı numaralara ulaşıp telefonda kayıt yaptırabilecek.
Erenköy Mücahitler Cemiyeti, anma törenine katılacak vatandaşların ulaşım ve her türlü ihtiyaçlarının cemiyet tarafından karşılanacağını duyurmuştu.
Vatandaşlar 0533 864 9464 numaralı telefonu arayarak, kimlik kartlarında yazılı olan isim, soy isim, kimlik kartı numarası ve adreslerini yazdırabilecek.
Söz konusu telefona ulaşılamaması halinde; Lefkoşa bölgesinden 0533 851 2529; Girne bölgesinden 0533 861 1966; Güzelyurt bölgesinden 0533 864 5476 ve Gazimağusa bölgesinden 0542 854 2693 numaralı telefonlar da aranabilecek. Başvuru kabulü yarın saat 17.00’de bitecek.
Öte yandan törene katılmak isteyen basın mensuplarının isim listeleri en geç 3 Ağustos Cuma Günü saat 10.00’a kadar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı - Lefkoşa Basın Bürosuna iletilecek. Listeler, 228 91 66 numaralı telefondan belgegeçerle (fax) bildirilecek

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.