19 Mayıs’a dört bir yanda kutlama

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Lefkoşa’da Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji” düzenleniyor

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Yarın gençler, gruplar halinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve askeri kurumları ziyaret edecek.

Yarın ayrıca “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu saat 11.00’de Anıt çemberi önünden başlayacak.

Lefke’de ise yarın kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Parkı’nda gösteriler ve spor etkinlikleri düzenleniyor.

19 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’daki törenler 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayacak tören, Anıtkabir'den gelen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya takdimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile sona erecek.

Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle tamamlanacak.

Girne’de Atatürk Anıtı’nda saat 08.30’da başlayacak törende ilk olarak anıta çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir okunmasıyla tören sona erecek.

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 10.00’da başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Tören, halk dansları gösterisiyle sona erecek.

Etkinlikler kapsamında Lefke Atatürk Anıtı’na 09.30’da çelenk konulacak.

19 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji” tüm orta dereceli okullar, tüm üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon ve dernekler, sivil toplum gençlik ve spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Dereboyu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek “Mor ve Ötesi” konseriyle etkinlikler son bulacak.