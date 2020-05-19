19 Mayıs coşkusu KKTC'de yaşanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 101’inci yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’yle birlikte KKTC’de de kutlanıyor.

Covit 19 pandemisi nedeniyle bu yıl törenlerin yapılmayacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşma ile başladı.

Etkinlikler çerçevesinde, saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 11.00’de, BRT’nin Gündem + Özel Programı’nda öğrencilerle online bağlantı ile görüşecek.

Bu akşam saat 20.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katılacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Fener Alayı, Dereboyu trafik uşıkları-Meclis güzergahında gerçekleştirilecek.

Günün son etkinliğinde ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu paylaşalım” sloganıyla balkonlardan İstiklal Marşı söylenecek. Balkonların süslenerek İstiklal Marşı söylenmesi saat 21.00’de olacak.