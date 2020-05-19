19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü

Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl kısıtlı da olsa kutlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – Fener Alayı saat 20.00’de Dereboyu-Meclis güzergahında gerçekleştirildi.

Fener Alayı sırasında yürüyüşe katılanlara vatandaşlar evlerinden alkışlarla destek verdi.

Günün son etkinliğinde ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu paylaşalım” sloganıyla balkonlardan İstiklal Marşı söylendi.