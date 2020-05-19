banner411
banner69
Belhanda'ya 3 teklif var
Belhanda'ya 3 teklif var
13 0
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü
24 0
 
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
Yangınların ardı arkası kesilmiyor
32 0
Hamitköy mabedinde başladı
Hamitköy mabedinde başladı
185 0
GG başladı
GG başladı
83 0
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
SÜHEYLA KÜÇÜK’ÜN SAĞLIK DURUMU STABİL TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
142 0
Kaymaklı futbolcuları serbest
Kaymaklı futbolcuları serbest
728 0
banner440

19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü

banner27

19 Mayıs coşkusu Fener Alayı ile sürdü

Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl kısıtlı da olsa kutlandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katıldığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – Fener Alayı saat 20.00’de Dereboyu-Meclis güzergahında gerçekleştirildi. 

Fener Alayı sırasında yürüyüşe katılanlara vatandaşlar evlerinden alkışlarla destek verdi.

Günün son etkinliğinde ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu paylaşalım” sloganıyla balkonlardan İstiklal Marşı söylendi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.