15. Orkide Yürüyüşü 11 Mart'ta

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 15. kez düzenlediği Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 11 Mart’ta Kozanköy-Karşıyaka güzergahında yapılacak.

Lemar, Play Fm ve Big Rent Trading Bigibox’ın da desteklediği yürüyüşte toplam 9 km’lik bir mesafe yürünmüş olacak.

CAMGÖZ: “ANA PRENSİBİMİZ İNSANA YATIRIM”

Orkide Yürüyüşü’nün, Vakıf’ın kurulduğu günden itibaren her yıl düzenlediği ana etkinliklerden biri olduğunu ifade eden KAV Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz, kanserin modern yaşamın kaçınılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Camgöz, herkesi 11 Mart Pazar günü yürüyüşe davet ederek, sponsorlara teşekkürlerini iletti.

TANPINAR: “KANSERE KARŞI GERİ ADIM YOK”

Kanser Araştırma Vakfı ile birlikte Telsim olarak yeniden bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar da, Prof. Dr. Mustafa Camgöz’ün kanser araştırmaları konusunda önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Kanser konusunda farkındalığa önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Tanpınar, yiyecek, içecek ve solunan havaya kadar farkındalığa ihitiyaç duyulduğunu belirtti.

İMER: “DESTEK VERMEKTEN ÇOK MUTLUYUZ”

Kanser Araştırma Vakfı’na kurulduğu günden bugüne kadar destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen Lemar Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Deniz İmer de, her yıl olduğu gibi bu yıl da Orkide Yürüyüşü’ne bütün birimleri ile katılarak, kanser konusunda farkındalık yaratmaya çalışacaklarını ifade etti.

ÇELEBİ: “YER ALMAKTAN DOLAYI GURUR DUYUYORUZ”

15. Orkide Yürüyüşü’nde yer almaktan gurur duyduklarını söyleyen Big Rent Trading Bigibox Direktörlerinden Birsen Çelebi ise, KAV’ın başarılarının devamını dileyerek, kanser konusunda bu tür farkındalık yaratan etkinliklerin artması dileğinde bulundu.

15. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri tüm Deniz Plaza şubeleri ve Telsim’in Lefkoşa’daki Ortaköy, Girne Kapısı, Dereboyu, Girne’deki Girne Merkez, Gazimağusa’daki Sakarya, Güzelyurt ve İskele Shoplarından 35 TL bağış yapılarak temin edilebilecek.

Ayrıca, bilet numaralarını 0548 855 15 15 numaraya gönderenler, yürüyüş sonrası yapılacak çekilişte, hediye kazanma şansını yakalayacak.

Yürüyüş günü 07.30’da Gazimağusa Belediye önü, 08.00’de ODTÜ, 09.00’da Güzelyurt otobüs terminali, 08.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü ve 08.30’da Girne GAÜ’den otobüsler kalkacak.