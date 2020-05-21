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15. Kıbrıs İpek Koza Festivali yarın başlıyor

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Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı, ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl “üretim” temasıyla gerçekleşecek festival, Covid-19 salgını nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılacak.

15. Kıbrıs İpek Koza Festivali yarın başlıyor

 

 
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2 gün sürecek festivalde sosyal medya üzerinden çeşitli etkinlikler yer alacak.
Açıklamaya göre festival kapsamında, Kuzey Kıbrıs’ın Facebook üzerinden canlı yayınlanacak ilk amfitiyatro konseri de gerçekleşecek. Bu kapsamda Cumartesi akşamı saat 21.00’de Girne Amfitiyatro’da seyircisiz gerçekleşecek olan Gancelli konseri, Girne Belediyesi ve Gancelli’nin Facebook ve Youtube sayfalarından canlı olarak yayınlanacak.

 
FESTİVAL PROGRAMI 
Festival yarın 15.00’de, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin, Yeşil Barış Hareketi genel Sekreteri Doğan Sahir’in Facebook üzerinden yayınlanacak video mesajlarıyla başlayacak.
Yarın, ipek böcekçiliği ve ipek kozasının Kıbrıs’taki tarihi, geçmişten günümüze Kıbrıs İpek Koza Festivali, ipek koza ve ipekböceği yetiştiriciliği, Kıbrıs ve Dut ağacı, Kıbrıs’ta geleneksel ipekböcekçiliği ve çeyiz geleneği konularında slayt ve video gösterimleri yapılacak.  “Kozamı Örüyorum” adlı kısa film gösterilecek ve Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu’nun “İkinci Cadde’nin Mahkumu “adlı oyununun video gösterimi yapılacak.
Cumartesi, saat 16.00’dan itibaren, Karikatürist Musa Kayra’nın “ipekböceği ve corona” başlıklı video sunumu, Girne belediyesi Çocuk Meclisinin “İpekböceği’nin dönüşümü” konulu kısa video sunumları yapılacak. Aynı gün 17.00’de Gıda Mühendisi Naile Soyel’in “dut meyvesinin sağlığımıza faydaları” başlıklı videosu gösterilecek. 17.30’da ise Girne Belediyesi ve Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği işbirliğinde, Gülşen Şenderin , Hasibe Şahoğlu, Yıltan Taşçı, Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Altay Akalın, Turgay Akalın, Ahmet Ömerağa şiir dinletisi sunacak. Festival, saat 19.00’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Sıla 4’ün 6 Eylül 2019 Girne Amfitiyatro gerçekleştirdiği konserin tekrarı ve 21.00’de Gancelli Grubunun Girne Amfitiyatroda seyircisiz olarak gerçekleştireceği ve canlı yayınlanacak konserle sona erecek. 
 

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