 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Buram buram Kıbrıs Gecesi
Buram buram Kıbrıs Gecesi
5 0
Kabristanlıklar doldu taştı
Kabristanlıklar doldu taştı
2 0
 
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
4 0
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
Hamitköy bayramı ciğerle karşıladı
30 0
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
Yayalar yollarda, araçlar ise kaldırımda
42 0
Kule yuvasına döndü
Kule yuvasına döndü
198 0
Çetinkaya namağlup şampiyon
Çetinkaya namağlup şampiyon
126 0
banner82

130 büyük çöp poşeti çöp toplandı

banner27

Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ciklos mevkinde seyir alanı üzerinde temizlik yaptı ve yaklaşık 130 büyük çöp poşeti dolusu çöp topladı

130 büyük çöp poşeti çöp toplandı
banner267

Girne Belediyesi temizlik şubesi ekipleri, kendi sorumluluğunda olmamasına rağmen Girne-Lefkoşa Anayolu üzerinde Ciklos mevkinde seyir alanı üzerinde temizlik yaptı ve yaklaşık 130 büyük çöp poşeti dolusu çöp topladı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi olarak Boğaz Piknik Alanı ve Girne-Lefkoşa Anayolunda sürekli temizlik çalışması yapıldığını belirterek, “Vatandaş çöpünü yere atsın işçiler temizlesin” düşüncesinin doğru olmadığını söyledi.

Nidai Güngördü, seyir alanlarını temiz bulmak isteyenlerin, piknik yaptıktan sonra çöpünü mutlaka çöpünü poşete koyması ve çöp konteynerlerine atması gerektiğine dikkat çekti. Güngördü, eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılarak vatandaşın çevreye karşı duyarlılığının artırılabileceğine işaret ederek, daha önce bölgede bildiri dağıttıklarını kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.