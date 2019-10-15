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13. “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması” gerçekleştirildi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü gerçekleştirildi.

13. “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması” gerçekleştirildi
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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre,  13 Ekim  Pazar günü, Gazimağusa, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilen 13. DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması sonunda “Creativity for Change”, “Dracarys”, “Plutonians”, “Break Point” ve “Turtles” grupları ödüle layık görüldü. 

Öte yandan “Artemisia”, “Denizlerimizi Koruyalım” ve “Jeddah Team” grupları ise juri tarafından başarılı bulunarak övgü aldı.  

Bu senenin jürisinde; DAÜ İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Günçe, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ceren Boğaç, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Dinsev, DAÜ Tasarım Kulübü temsilcisi Mustafa Demirel, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Özge Mercan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Didem Çelik, Final Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Soad Abdokhamis Mousavi,  Lefke Avrupa Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay ve Yaşar Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Ertep yer aldı. 

 

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