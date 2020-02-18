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10. Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü 1 Mart Pazar gün

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Denizli-Gemikonağı Kalkındırma Derneği’nin geleneksel hale getirdiği “Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü”nün 10.su, 1 Mart Pazar günü Lefke'de gerçekleştiriliyor.

10. Orkide Vadisi Orkide Gözlem Yürüyüşü 1 Mart Pazar gün

 

Dernekten yapılan açıklamada, “Tüm basınımızı ve ilgi duyan halkımızı bu anlamlı yürüyüşümüze davet etmek istiyoruz” denildi.

Açıklamaya göre, sabah 09:00’da Lefke Avrupa Üniversitesi giriş kapısı önünde toplanılacak. Günün anlam ve önemi için konuşma, yürüyüş hakkında bilgi verme ve halk dansları ekibinin gösterileri sonrasında, saat 10:00 itibarıyla yürüyüş başlayacak.

Açıklamaya göre, yürüyüş LAÜ, Lefke Belediyesi’nin paydaşlığında ve  katkılarıyla gerçekleşecek.

Katılımcılara katılım belgesi yanında, su ve yiyecek ikramında da bulunulacak. Yaklaşık 6.7 km. olan yürüyüş çerçevesinde, “flora ve faunanın zenginliği yanında güzel manzarasıyla bilinen parkur” keşfedilecek.

Dernek Başkanı Türkay Fotalı imzalı açıklamada, “Doğada yürümeyi, fotoğraf çekmeyi  ve farklı bir gün yaşamayı düşünen tüm doğaseverleri ve çevrecileri bu etkinliğimize davet ediyoruz” denildi.

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