10. GÖÇ-TAŞ Festivali bu akşam başlıyor

Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy Kültür ve Sanat Festivali’nin 10’uncusu bu akşam başlıyor.

Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, kortej yürüyüşüyle başlayacak festivalde bu yıl Hırvatistan, Makedonya ve Türkiye’den ekipler yer alacak.

Kortej yürüyüşünün ardından Sanat Parkı’nda gösteriler yer alacak. Festival süresince halk dansları gösterileri, modern dans gösterileri, konserler ve FODER ile Telsim’in katkılarıyla fotoğraf sergisi düzenlenecek.

5 gün sürecek festival kapsamında bu yıl her gece çekiliş yapılarak, hediyeler verilecek. Lefkoşa Türk Belediyesi ve Velespeed’in 6 kişiye 2 ay boyunca geçerli bisiklet sürüşü hediyesi yanında sürpriz hediyeler festival boyunca katılımcılara dağıtılacak