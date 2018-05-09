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10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Güneşköy ve Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezlerine devam eden özel gereksinimli gençlerle hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri
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Hafta boyunca gerçekleşecek etkinlikler, konser, futbol maçı, uçurtma şöleni, bowling turnuvası ve piknikten oluşuyor.


İLK ETKİNLİK ANNELER İÇİN
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri yarın saat 11.00’de Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi tarafından özel gereksinimli gençler ve anneleri ile Down Cafe’de "Anneler Günü” etkinliği yapılacak. Bu, etkinliklerin ilki olacak.  
11 Mayıs Cuma günü, "Yüreklere Dokun Alkış-la" sloganıyla saat 20.00’de Girne Amfi Tiyatro’da, Kıbrıslı sanatçı Lütfiye Özipek ile Avustralyalı sanatçı Faydee’nin konseri olacak. Özel gereksinimli gençler de dans ve müzik gösterisi yapacak. Etkinlikte özel gereksinimli gençlerin merkezlerde yaptığı oyma ve seramik eserleri de sergilenecek.
PROGRAMDA FUTBOL MAÇI VE BOWLİNG TURNUVASI DA VAR
14 Mayıs Pazartesi günü, özel gereksinimli gençlerin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratlarının katılımı ile Küçükkaymalı’daki Atilla Topaloğlu sahasında saat 18.00’de "Engelsiz Futbol Maçı ve Uçurtma Şöleni” düzenlenecek.
16 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de King Bowling Salonu’nda Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezleri arasında “Engelsiz Bowling Turnuvası” düzenlenecek.

Engelliler Haftası etkinlikleri 17 Mayıs Perşembe günü Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Girne, Gazimağusa ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden gençlerin katılımıyla saat 12.00'de Taşkent Piknik Alanı’nda düzenlenecek "Engelsiz Piknik" ile sona erecek.

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