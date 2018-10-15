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“1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de “en iyi festival” adayı

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İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı dernek ve kuruluşun bir araya geldiği ve “Turkish Cypriot Trust UK” vakfı altında organize edilen festival, İngiltere’nin birçok yerinden katılan 14 bin kişiden yoğun ilgi görmüştü

“1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de “en iyi festival” adayı
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Londra’da 10 Haziran’da düzenlenen “1. Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali”, İngiltere’de “en iyi festival” adayı gösterildi.

Survey Monkey isimli anket şirketi tarafından yürütülen anketle, bu yıl İngiltere’de düzenlenen iyi festivali seçiliyor.

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu altı dernek ve kuruluşun bir araya geldiği ve “Turkish Cypriot Trust UK” vakfı altında organize edilen festival, İngiltere’nin birçok yerinden katılan 14 bin kişiden yoğun ilgi görmüştü.

Haziran ayında gerçekleşen festivale Kıbrıslı sanatçılar, Örge Volkan ve Grup Frekans, DJ Sid ve Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) ekibi de Kıbrıs Türk halk dansları gösteriyle festivale renk katmıştı.

Festival boyunca Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan el sanatları, Kıbrıslı Türk yazarların ve şairlerin kitapları, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecekler, eski çocuk oyunları da ziyaretçilere sergilenip sunulmuştu.

Kıbrıs’a has yiyecek, içecek ve tatlıları tatma fırsatı bulan ziyaretçiler birbirinden lezzetli, geçmişe ait yöresel tatlarla yeniden buluşarak nostaljik anlar yaşanmasını sağlayan festival, İngiltere’de en iyi festival için Survey Monkey tarafından aday gösterildi. En iyi festival, halkın oylarıyla belirlenecek.

Kıbrıs Türk Kültür ve Sanat Festivali Koordinatörü Ahmet Havalı, konuyla ilgili açıklamasında, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin birlikteliğinin önemine işaret ederek festivalin en iyi festival yarışmasında aday olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Havalı, “İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk olarak, birlik içinde neler yapabileceğimizi kanıtlamış olduk. Önümüzdeki yıl için festival hazırlıklarımıza şimdiden başladık. Kıbrıs Türk kültür ve sanatını İngiltere’de tanıtmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Umarız ki, KKTC hükümet yetkililerimiz de bizlere destek olmaya devam ederler” diye konuştu.

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