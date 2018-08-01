1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de de kutlandı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 42’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 60’ıncı ve Kıbrıs’ın fethinin 447’ncı yıl dönümünü içerisinde barındıran 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene İskele Belediye Asbaşkanı İldeniz Elbasan, GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Ali Orçanve TMT İskele Mücahitler Derneği katıldı.

Atatürk Anıtı’na GKK adına Piyade Yarbay Mustafa Horkal ile TMT İskele Mücahitler Derneği’nin çelenklerini koymasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Piyade Teğmen Metin Akyol yaptı.