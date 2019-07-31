Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 43’üncü, efsanevi Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 61’inci ve Kıbrıs’ın fethinin 448’inci yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, etkinliklerle kutlanacak.

25 Temmuz'da başlayan kutlama etkinlikleri, yarın tamamlanacak.

Bu kapsamda 25 Temmuz ‘dan beri ülke genelindeki tüm şehitlikler halkın ziyaretine açık..

MUKAVEMET KOŞUSU

Yarın saat 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’de başlayacak 16 kilometrelik Mukavemet Yol Koşusu Kırıkkale Mücahitler Evi önünde tamamlanacak. Dereceye giren sporculara ödülleri TMT Mücahitler Derneği binasında saat 10.15’te verilecek.

Etkinlikler çerçevesinde saat 09.30’da Lefkoşa ve bütün ilçe merkezlerindeki Atatürk Anıtlarında, saat 10.00’da Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda, saat 12.00’de Cumhuriyet Parkı Anıtı’nda çelenk sunma törenleri icra edilecek.

Saat 20.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de bulunan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargah bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.