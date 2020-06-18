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"Zamları geri çekin, halkın alım gücünü artırın"

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"Zamları geri çekin, halkın alım gücünü artırın"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete çağrıda bulunarak, “hükümet zamları derhal geri çekmeli ve halkın alım gücünü artırmak için kararlar almalıdır” dedi.
Bıçaklı, yazılı açıklamasında, dövizin patlama yaptığı ve buna bağlı olarak hayat pahalılığının artığı bu dönemde bütün tüketim maddelerine neredeyse her gün zam yapılarak halkın alım gücünün yüzde 40 oranında azaldığını kaydetti. 
Hükümetin “Corona Virüsünü bahane ederek” çalışanların ve emeklilerin maaşlarından yüzde 25 kesinti yaptığını, halkın alım gücünü düzeltmek için kararlar alması gerekirken, bütün dünyada petrol fiyatlarının düştüğü bir dönemde akaryakıta zam yapıldığını ifade eden Bıçaklı, şunları kaydetti:    
“Buna bağlı olarak muhtemelen yarından itibaren diğer Tüketim maddelerine zamlar devam edecek ve Halkımızın byük bir kısmı açlığa mahkum olacaktır.
Hükümet edenler her zaman yaptıkları gibi yine işin kolayına kaçarak devletin gelirlerini artırmak için yine elini halkın cebine atmıştır.
Hükümet bu yapılan zamları derhal geri çekmeli ve halkın alım gücünü artırmak için kararlar almalıdır.”

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