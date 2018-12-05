Zam rekoru kabakta

Ülkede 2018 yılı Kasım ayı Enflasyon oranında bir önceki aya göre yüzde -1.60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.16 değişim gerçekleşti

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 yılı Kasım ayı Enflasyon oranında (Tüketici Fiyatları Genel Endeksi) bir önceki aya göre yüzde -1.60, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 31.93 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.16 değişim gerçekleştiğini açıkladı.

Muhtaroğlu, 2018 yılı Kasım ayı hayat pahalılığı /enflasyon oranlarını açıklayarak, Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yer olan 12 ana grubun, 3 ana grubunda artış, 9 ana grubunda ise düşüş olduğunu kaydetti.

REKOR KABAKTA

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 310 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 190 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiğini belirten Muhtaroğlu, en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç malın yüzde 128.05’le kabak, yüzde 96.31’le çiçek toprağı ve yüzde 80.30 ile salatalık olduğunu kaydetti.

Muhtaroğlu, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç malın ise; yüzde 31.83 Gollandro, yüzde 26.75 cehennem topuzu ve yüzde 26.09 yurt dışı tur (Fransa) olduğunu belirtti.

Muhtaroğlu, ana mal gruplarına göre bir önceki aya göre değişim oranlarını şöyle sıraladı:

“Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 7.88 artış, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.99 artış, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 0.19 artış, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 7.73 azalış, ulaştırma ana grubunda yüzde 6.32 azalış, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 3.57 azalış, eğitim ana grubunda yüzde 2.94 azalış, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 1.74 azalış, haberleşme ana grubunda yüzde 1.72 azalış, sağlık ana grubunda yüzde 0.92 azalış, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.32 azalış, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 0.03 azalış.”

KASIM AYINDA EN YÜKSEK ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Kasım ayında en yüksek artış gösteren ana grubun ise giyim ve ayakkabı olduğuna işaret eden Muhtaroğlu, giyim ve ayakkabı ana grubunun yeni sezon ürünlerindeki fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ana grup olduğuna işaret etti.

Gıda ve alkolsüz içecekler taze sebzeler, taze patates ile dondurulmuş patatesin fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen ikinci ana grup olduğunu belirten Muhtaroğlu, çeşitli mal ve hizmetler kağıt mendil, şampuan, traş aleti fiyat artışları nedeniyle en çok yükselen üçüncü ana grup olduğunu kaydetti.

Kasım ayında endekse yansıyan tüm döviz kurlarının ortalamasının ise eksi olduğunu ifade eden Muhtaroğlu, şöyle devam etti:

“Eğlence ve kültür ana grubu yurtdışı tur fiyatları, televizyonlar, bilgisayar ve bilgisayar ekipman fiyatlarındaki indirimler ile döviz kurundaki düşüşler nedeniyle en çok azalan grup olmuştur.

Ulaştırmada otomobiller, akaryakıt ücretleri, araba kiralama ücreti; lokanta ve otellerde otel ücretleri, dondurma; eğitimde özel okul ücretleri; mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetlerinde elektrikli narenciye sıkacağı, fırın ankastre, elektrikli tost makinesi; haberleşmede cep telefonları, telsiz telefon; sağlıkta implant ücreti; alkollü içecekler ve tütün’de viski; konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda pencere satın alma (pvc), gazyağı ücreti, laminat parke fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle bu ana gruplarda eksi değer görülmüştür.”