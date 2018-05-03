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Zam furyası

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Elektriğe yüzde 7.88, akaryakıta ise 11 kuruş zam geldi

Zam furyası
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Elektrik fiyatlarına dünden itibaren 7.88 kuruşluk zam yapıldı.

Zam kararını Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu açıkladı.

İki yıldır elektriğe zam yapılmadığını vurgulayan Hüdaoğlu, 100 TL elektrik faturası ödeyen birinin son zamla artık 114 TL ödeyeceğini vurguladı.

AKARYAKITA DA ZAM

Öte yandan akaryakıt ürünlerine de dün yine zam geldi.

Gece yarısından itibaren uygulamaya giren yeni tarifeyle benzin grubunda 11 kuruş, Euro Diesel’de 11 kuruş ve Gazyağı’nda 13 kuruş artış yapıldı.

Akaryakıtta yeni fiyatlar şöyle:

98 oktan benzin: 4.48 TL

95 oktan benzin: 4.30 TL

Euro Diesel: 4.13 TL

Gazyağı: 3.91 TL

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