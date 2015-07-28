Yunanistan-Troyka müzakereleri başladı

Avrupa Birliği (EU), Avrupa Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) oluşturduğu Troyka ile Yunan hükümeti arasında nihai anlaşmayla ilgili müzakereler Atina'da teknik heyetler düzeyinde başladı. Dün Atina'ya gelen ve çalışmalarına ilk olarak Devlet Muhasebe Kurumu'nda bütçenin durumunu incelemekle başlayan 12 kişilik Troyka heyeti, müzakereler süresince emeklilik koşulları, iş statüsü ve ürün fiyatlarıyla ilgili konularda değerlendirmelerde bulunacak ve bunları rapor halinde kreditörlere sunacak.

Yunanistan Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos, müzakerelerle ilgili yaptığı açıklamada, Yunan hükümetinin Avro Grubu liderleriyle varılan alaşmaya harfi harfine uyacağını ve her şeyin yolunda gideceğine inandığını belirtti.

Yunan hükümetinin, Avro Grubu liderleriyle 3 yıl sürecek kurtarma programı karşılığında anlaştığı 86 milyar avro civarındaki krediyi alabilmesi ve nihai anlaşmayla ilgili müzakerelerin başlaması için, Yunanistan'ın Avrupa Merkez Bankası'na 3,2 milyar avroluk borcunun son ödeme tarihi olan 20 Ağustos'a kadar Troyka ile müzakereleri tamamlaması ve ara anlaşmanın imzalanması gerekiyor.

Atina hükümetinin belirlenen tarihe kadar müzakereleri tamamlaması için önünde aşması gereken birçok zor engel bulunuyor. Bu kapsamda, Yunanistan'ın ön koşul kabul ettiği yeni reform paketinde yer alan 12 milyar avroluk tedbirlerin 20 Ağustos'a kadar Troyka'nın kabul edeceği şekilde ayrıntılarıyla belirlenmesi gerekiyor.

Kreditörlerin ön koşul olarak öne sürdüğü tedbirler arasında, taşınmaz varlıklarına getirilen ek vergilerin sürdürülmesi, ailelere yapılan yakıt yardımlarının kesilmesi, kira gelir vergilerinin, ödeme süresi sona eren vergi borçlarının ve emeklilik koşullarının yeniden yapılandırılması, kredi borcunu ödemeyenlerin evlerinin ihaleye çıkarılması ve Troyka'nın Yunanistan'ı yakından denetlemeye devam etmesi gibi köklü reformlar ve tüm bunlarla ilgili yeni bir hukuk muhakemeleri kanunu oluşturulması gibi köklü reformlar bulunuyor.