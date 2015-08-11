Yunanistan işsizlikte liderliği bırakmıyor

OECD verilerine göre, Yunanistan 2015'te yüzde 25,4, 2016'da ise 24,2 ile işsizlik oranıyla birinci sırayı alacak.

Son dönemde mali kriz nedeniyle gündemden düşmeyen Yunanistan, 2015 ve 2016'da işsizlik oranları en yüksek ülke olmaya devam edecek.

AA muhabirinin OECD İstihdam Görünümü 2015 Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, OECD üyesi ülkeler arasında son çeyrek itibarıyla Yunanistan'ın işsizlik oranı, 2015'te yüzde 25,4, 2016'da da yüzde 24,2 olacak. Mali kriz nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Yunanistan, işsizlik sorunuyla gelecek yıl da uğraşmayı sürdürecek.

Yunanistan'ın ardından gelen İspanya'da işsizlik oranının yılın son çeyreğinde yüzde 21,5, gelecek yılın aynı döneminde yüzde 19,7 olacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, işsizlik sıralamasında Portekiz (yüzde 13 ve yüzde 12,3) üçüncü, İtalya (yüzde 12,4 ve yüzde 11,9) dördüncü, Slovakya ise (yüzde 12,3 ve yüzde 11) beşinci sırada yer alacak.

Avro bölgesinde ise işsizlik oranının 2015'te 10,8 olması bekleniyor. Bu oranın 2016'da ise yüzde 10,3'e düşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin işsizlik tahmini

OECD verilerine göre, Türkiye ise sıralamada 6'ncı olacak. Türkiye'nin işsizlik oranının 2015 son çeyreği itibarıyla yüzde 10,3, 2016'nın aynı dönemi için de yüzde 9,9 olacağı tahmin ediliyor. Orta Vadeli Program'a göre ise Türkiye'deişsizlik oranının 2015'te yüzde 9,5, 2016'da yüzde 9,2 olacağı öngörülüyor. IMF ise Türkiye'de işsizlik oranının 2015 için yüzde 11,4, 2016 için de yüzde 11,6 olacağı tahmininde bulunuyor.

En düşük işsizlik Japonya'da

34 OECD ülkesi arasında Japonya, Güney Kore ve İzlanda işsizlikte son sıralarda yer alacak. Japonya'daişsizlik oranının bu yıl sonu itibarıyla yüzde 3,5, gelecek yıl için de yüzde 3,3 olması bekleniyor. Güney Kore'de ise söz konusu oranların sırasıyla yüzde 3,6 ve yüzde 3,4 olacağı tahmin ediliyor.

İzlanda'da ise bu yıl sonu itibarıyla 3,9, 2016 için yüzde 4,1 işsizlik oranı öngörülüyor.

ANKARA - Zeynep Akyıl AA