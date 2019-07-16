Yüksek kur düşük faiz dönemine mi geçiyoruz?

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yaptığı para ve borsa piyasasısyla ilgil değerlendirme şöyle:
Dün Türk mali piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı konumda idi. Uluslararası piyasalarda 24 saat işlem gören USD/TRY kuru,içerdeki dinginliği yansıtır bir vaziyette 5,70 seviyesinin etrafında dar bir bantta gün boyu salındı
- TCMB’nin çiçeği burnunda başkanı Sn. Uysal’ın Anadolu Ajansına hafta sonu yaptığı açıklamalar, dün günün sessizliğinde satır satır irdelendi
- Uysal, yaptığı açıklamada, finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklar başta olmak üzere tasarruflarında bulunan araçları etkin bir şekilde kullanacaklarını söylerken; mevcut gelişmelerin para politikasında hareket için bir manevra alanıoluştuğuna işaret ettiğini belirtti
- Hatırlanacağı üzere, bir hafta sonu görevinden beklenemedik bir şekilde verilen talimatlara uymadığı gerekçesi ile alınan Sn. Başkan Çetinkaya ardından, 25 Temmuz olağan TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik faiz indirim beklentimiz “manevra alanı” oluştuğu açıklaması ile daha da arttı
- Bu söylemin arkasına Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu yaptığı açıklamayı bir kez daha ekleyelim: “Şu anda bizim enflasyonumuz 15,7’ye düşmüş vaziyette. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz tek haneli rakama enflasyonumuzu düşürmek. Tek haneli rakama enflasyonumuzu yıl sonuna kadar düşürdüğümüz anda, faiz oranlarında yıl sonuna kadar belli bir hedefimiz var. Bunu da başaracağız. Ciddi manada bunu düşüreceğiz. Bu düştüğü anda enflasyonun ciddi manada düştüğünü göreceksiniz. Şu andaki hedeflerimizi belirledik. Adımlarımızı buna göre atacağız.”
- TCMB’nin beklediğimizden de daha hızlı bir faiz indirim döngüsüne geçebileceğine yönelik beklentimiz hız kazanmaya başladı. Öyle ki, Temmuz toplantısına yönelik 200 baz puan civarında olan piyasa beklentisi, bizim cephemizde, beklenti olarak iki katına işaret ediyor. İstanbul seçimlerinde iktidar partisinin aldığı sonuçların arkasında ister istemez ekonomik faktörlerin ciddi bir rol oynadığını gözden kaçırmamak gerekiyor. Faiz oranlarının krediye ulaşma önündeki engel teşkil etmesi ve ekonomik aktivitenin hız kesmesi, tüketim davranışını da yavaşlatan bir gerçek...
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.