Yüksek enflasyon piyasaları korkutuyor

Kıbrıs İktisat Bank Hazirne Bölümü Group Müdürü Emre Değirmencioğlu,'nun günlük borsa ve piyasalar değerlendirmesi şöyle:

Türk mali piyasaları, dün her ne kadar yüksek açıklanacağı beklense de, beklentilerin oldukça üzerinde sonuçlanan Eylül ayı enflasyon verileri ardından günü değer kaybı ile tamamladı

Yıllık TÜFE enflasyonu % 24,52 seviyesine yükselerek Ağustos 2003’den bu yana en yüksek seviye gelirken, Üretici cephesine yansıyan bir aylık enflasyon ise % 10,88 oldu (yıllık rakamı % 46,15 seviyesine yükseldi)

Türk mali piyasaları kendisini yüksek bir enflasyon rakamına hazırlamış olmalı ki, veri ardından USD/TL kurunda yaşanan satış baskısı göreceli olarak sığ kaldı

Hafta başında, Sn. Cumhurbaşkanı’nın yurtdışı diplomasi girişimleri ve beraberinde Türk – Amerikan ilişkilerini geren Papaz Brunson’un serbest kalacağına yönelik iyimser beklentilerin eşliğinde 5,91 seviyesine kadar gerileyen USD/TL kuru, dün olumsuz açıklanan enflasyon rakamları ardından 6,09 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti

Akabinde, kur 6 – 6,05 aralığında dengeye gelirken, borsa ve faiz cephesinde satışlar dikkat çekti. BİST100 endeksi günü % 1 oranında düşüşle tamamlarken, yüksek enflasyonun yarattığı en büyük hasar tahvil faizlerinde oldu. 10 yıllık tahvilin bileşik Pazartesi günü % 17,60 seviyesine gerilemesi ardından dün % 19,39 seviyelerini test etti!

İçerde enflasyon şokunun yaşandığı bir günde, dışarda ise ABD cephesinde açıklanan güçlü veriler, dolarını küresel olarak değer kazanımı destekledi

ABD’de dün açıklanan hizmet sektörü ISM verisi son 21 yılın en güçlü seviyesinde açıklanırken, Amerikan 10 yıllık tahvil faizi % 3,20 ile son 7 yılın zirvesine yükseldi

ABD Doları’nın küresel bazda değer kazanmasına paralel EUR/USD paritesi 1,14 ; GBP/USD ise 1,29’lu seviyelerine geriledi

Bugün, her hafta Perşembe günü olduğu üzere, TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistiklerini takip edeceğiz. TCMB rezervleri ve yurtiçi yerleşiklerin DTH hesaplarında değişim önemle takip edilecektir

Yarın ise, ABD’de her ayın ilk Cuma günü olduğu üzere, tarım dışı istihdam verisi önem arz ediyor. Haftaya Cuma günü ise, gözler Papaz Brunson duruşmasına çevrilecektir. Bu arada Brunson’un avukatı müvekkilinin serbest bırakılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu da not edelim

Kısa vadede, içerde yüksek enflasyon dışarda ise ABD dolarının piyasa faizlerinde yaşanan yükseliş, TL ve TL cinsi varlıkları için elbette olumsuz bir tablo olarak okunabilir

Lakin, TL’de yaşanan erimenin ABD-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gerilim sonrası zirve yaptığı düşünülürse, ilişkileri tamir edecek olası bir hamle veya gelişme, Türk mali piyasalarında var olan olumsuz havayı dağıtabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda haftaya Cuma gününe kadar temkinli bir seyrin ağır basma ihtimali var

Teknik manada ise, kabaca 6,1 seviyesinin üzerine doğru olası bir yükselişte, USD/TL kurunda alımların hızlanacağını düşünüyoruz (bakınız grafik)



USD/TRY kurunda bugün 6,1 seviyesine dikkat edeceğiz



Teknik manada, alçalan mavi çizginin aşılmaması kaydı ile USD/TL kurunda temkinli iyimser kalmaya devam edeceğiz. Dünkü korkunç enflasyon rakamlarından sonra aşağı yönlü ihtimal biraz azalsa da, haftaya Cuma günü görülecek Brunson duruşmasının piyasalar tarafından daha dikkatle takip edileceğini düşünüyoruz





Kaynak: Reuters





ABD tahvil faizlerinde yükseliş ivme kazandı



Dün açıklanan güçlü veriler, ABD tahvil faizlerinde yükselişi daha da tetikledi. ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyaller, faiz artırımlarının devam edeceğini müjdelerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi % 3,20 seviyelerine gelerek 2011 yılına döndü. Risksiz faiz oranı olarak barometre görevi üstlenen ABD faizlerinde yaşanan bu yükseliş, özellikle dış finansman ihtiyacı içinde olan gelişmekte olan ülkeler açısından olumsuz bir haber