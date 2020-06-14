"Yıl sonuna kadar zam yapmamaya çalışacağız”

Taçoy, elektrik fiyatlarını Temmuz ayına kadar değiştirmeyeceklerini söylediklerini, ama 1 Haziran 2019’daki fiyat neyse yıl sonuna kadar tutmak kaydıyla halka hizmet vermeye çalışacaklarını söyledi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, elektrik konusundaki çalışmalar hakkında da bilgiler vererek, AKSA’nın yaptığı faaliyetin doğru olmadığını söyledi.

Kıb-Tek’in stratejik bir önemi olduğunu, yaşaması elzem bir kurum olduğunu vurgulayan Bakan Hasan Taçoy, yaşaması elzem bir kurumun, AKSA’yı hedef göstererek, onun arkasına saklanarak gerek fiyatlandırmada, gerek üretimde, gerekse iletimde doğruyu yapmama noktasına gitmemesinin yanlış bir tutum olacağını vurguladı.

Kıb-Tek’te bazı yetkilerin suiistimal edildiğinin zaman zaman gündeme gelen işler olduğuna işaret eden Bakan Taçoy, bunların hepsinin düzeltilmesi gerektiğini, yapılan her yanlışın pahalılığı getiren, maliyetleri arttıran işler olduğunu söyledi.

Bakan Hasan Taçoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir yerde bir yanlış yapılması, o işin tamirine gidilmesi ekstra bir masraftır. Yanlış bir alımın yapılması ekstra masraftır. Bunların hepsi maliyetlere yansıyan işlerdir ve fuzuli harcamalar olarak nitelendirilir. Ucuzluğa gidilecekse bunların hepsinin düzeltilmesi gerek. AKSA’nın 3.76 kira bedeli de bunun içine dahildir.”

Göreve geldiği günden bu yana AKSA’nın kira gideri konusunun üzerine gidilmesi gerektiğini söylediğini ifade eden Taçoy, bunu yanlış bir sözleşme içeriği olarak gördüklerini belirtti.

Elektrik fiyatlarında indirim için çalışmaların devam ettiğini de anlatan Bakan Taçoy, yılbaşından başlamak suretiyle Kıb-Tek’in satışlarının aylık 156 milyonlara fatura edilecek şekilde başladığını, ancak Mayıs ayında bunun 73 milyonlara kadar düştüğünü söyledi.

Bu düşüşün kendilerinin murat ettikleri ve istedikleri seviyede olmaması sebebiyle, düşünülen ve istenilen indirim oranına ulaşamayacağını ifade eden Bakan Hasan Taçoy, kılı kırk yararak 1 Haziran 2019’dan bu yana elektrik fiyatlarına hiçbir zam yapmadıklarını kaydetti.

Covit-19 salgını dönemini kapsayan Mart ve Mayıs aylarında ceza unsurlarını da ortadan kaldırmak kaydıyla vatandaşlara yüzde 15’lik bir indirim yapıldığına işaret eden Bakan Taçoy, “İnsanları elektriksiz bırakabilecek durumda değiliz” dedi.

Gerekli akaryakıtı alabilmek için, gerekli girdinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Taçoy, “Bundan dolayı bu indirimleri yaptık ve gelirlerimizin az da olsa azalmasıyla birlikte tahsilatların yapılabilmesini sağlamaya çalıştık” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ağustos ayına kadar yeterli akaryakıtın bulunduğunu, geleceğe yönelik akaryakıt teminiyle birlikte akaryakıt fiyatlarının maliyetlerini biraz daha aşağı çekilebileceğiyle ilgili düşüncelerinin ortada olduğunu, ancak bunun maalesef bir indirim yapabilecek kadar bir ucuzlama sağlayamayacağını kaydetti.

Elektrik fiyatlarını Temmuz ayına kadar değiştirmeyeceklerini söylediklerini, ama 1 Haziran 2019’daki fiyat neyse yıl sonuna kadar tutmak kaydıyla halka hizmet vermeye çalışacaklarını söyleyen Bakan Hasan Taçoy, elektrik enerjisinin daha ucuz olabilmesi için hazırladıkları projelerin hala gündemde olduğunu, bunlara engelin mücbir sebepler olduğunu, hayatın normale dönmesiyle bunlara yeniden hız verileceğini söyledi.

Fiyatları düşürebilmek adına, gerek yenilenebilir enerjide, gerek LNG’de, gerekse enterkonnekte sistem için atılması gereken adımların tümünü gerçekleştirme gayretinde olacaklarını ifade eden Bakan Taçoy, Kıb-Tek’in ise yeterli kapasiteye ulaşmış durumda olduğunu, şu andaki mevut kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi.

Bakan Taçoy, bu kapasiteyi daha da arttırmak için modern tarzda ve daha ucuz yatırımlara gitme yolunda Kıb-Tek’in enerjisini daha da ucuza mal edebilecek çalışmaları Kurum Yönetim Kurulu ile sürdürdüklerini anlattı.

AKSA’nın baca gazıyla elektrik üretme yolunda adımlar attığını ifade eden Taçoy, şöyle devam etti:

“AKSA baca gazıyla 8 megawatlık bir elektrik üreteceğini söyledi. Bu da onlar için bir artı. Mevcut 17.5 megawatt’lık jeneratör yanında, 8 megawattlık baca gazı üretimi önemli. Baca gazı üretimi yapan birinin filtre takabileceği konusu teknik olarak uygun değil. Baca gazı üretimi buradaki emisyon değerlerini4n de düşürebilecek durumda.”

Ülkeye gelen akaryakıtın belli kükürt oranları çerçevesinde, sülfür oranlarının belli bir yüzdelikte olması hassasiyetlerinin devam ettiğini de belirten Bakan Taçoy, bu konuda ilgili şirketlerle yapılan sözleşmelerin olumsuz olması halinde onlara ceza kesileceğinin söylendiğini, kesilen cezaların da tahsil edildiğini, bunu halkın sağlığı açısından uygun bir hareket olacağı düşüncesinden hiç vazgeçmediklerini vurguladı.

Bakan Hasan Taçoy, son kesilen cezanın 444 bin 700 Dolar civarında olduğuna işaret ederek, bu cezayı geçtiğimiz hafta tahsil ettiklerini söyledi.

“KIB-TEK İKİ GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKEN BİR YER”

Kıb-Tek’in devletten sonraki ikinci büyük kurum olduğuna vurgu yapan Bakan Hasan Taçoy, “Kıb-Tek’in devletin 3’te biri kadar bütçesi var. Kıb-Tek iki gözümüz gibi bakmamız gereken bir yer” dedi.

Buranın gerçek anlamda sağlıklı bir şekilde idare edilmesi için alınacak olan kararlara titizlikle dikkat ettiklerini ifade eden Taçoy, Kıb-Tek’teki herhangi bir olumsuz hareketin fiyatlara yansıyacağını bildikleri için doğruyu yapmaya çalıştıklarını söyledi.

AKSA’nın 3.76’lık kira bedelinin yüksek olması nedeniyle aylardır pazarlık yaptıklarını dile getiren Bakan Taçoy, fiyat indirimi yapılacaksa, sözleşmenin bozulacağı ve vade isteneceği noktasında AKSA’nın talepleri olduğunu, bunun ise tek başına verebileceği bir karar olmadığını, dolayısıyla bundan sonra yapılan teklifleri Bakanlar Kurulu ve Meclis’e götüreceğini söyledi. Bakan Taçoy, AKSA’nın sözleşmesini ise Nisan 2024’te biteceğini anımsattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Birliği ile yapılan çalışmalara da değinerek, AB’nin piyasaya para aktarabilmesi için, yapılan projeleri arttırma noktasında talepleri olduğunu söyledi.

AB’nin Güneye 2 buçuk milyar Euro’yu sorgusuz sualsiz sokma noktasında olduğunu, ancak KKTC’ye 30-33 Milyon gibi komik kalacak rakamları projelerle aktarmayı gündeme getirmelerinin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Bu projelerin gerçek anlamda ekonomiye yansıyabilmesi için AB yetkilileri ile bir takım temaslar yaptıklarını belirten Bakan Taçoy, Mağusa, skada, kobiler gibi bazı projeler için çalışmaların sürdüğünü bu yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

