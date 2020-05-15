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Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi

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Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı beklenti anketine göre, cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 7,11 TL ve 7,22 TL olarak gerçekleşti

Yıl sonu dolar kuru beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,93 TL iken, bu anket döneminde 7,02 TL’ye yükseldi. Nisan anketinde 7,11 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi Mayıs anketinde 7,22 TL oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -0,6 iken, bu anket döneminde yüzde -1,3’ye geriledi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,76 iken, bu anket döneminde yüzde 9,38’e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,70 iken, bu anket döneminde yüzde 9,20 oldu.

2020 yılı Mayıs ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 62 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

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