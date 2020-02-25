Yetiş doktor! Tribünler FED'i oyuna çağırıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para-piyasa analizi şöyle:
- Dün küresel piyasalar adına söylenecek tek söz kara bir Pazartesi’nin yaşandığıdır.
- Koronovirüsün Çin’den çıkarak kıta Avrupası’nda da görülmeye başlaması ile kaygı boyutu bir üst kademeye taşındı. Dün bu minvalde Güney Kore ve Japonya’dan sonra virüsün en yoğun hissedildiği İtalya’da da piyasaları adeta çakıldı. İtalya borsası günü %5,5 düşüşle tamamladı.
- Virüsün hizmet sektörü, taşımacılık, turizm ve tedarik zincirine vuracağının darbenin bir yansıması olarak petrol fiyatları son 2 günde %8 değer kaybetti (60 doları test eden petrol 55 dolara kadar geriledi).
- Güney Kore borsasının %3,5 , İtalya borsasının %5,5 düştüğü günden ABD borsalarında da nasibini alarak geceyi %3,5 düşüşle tamamladı.
- İçerde ise bir tarafta ev yapımı sorunlar diğer tarafta artan jeopolitik risklerin gölgesinde koronavirüsü pekiştirici bir rol oynadı. Virüsü Türkiye’ye sınırı olan ülkelerde görülmeye başlaması, ister istemez petrolün değer kaybının yarattığı itici gücü de silerek TL’nin de olumsuz havaya eşlik etmesine neden oldu.
- TCMB’nin son 6 toplantısında yapmış olduğu faiz indirimlerine paralel politika faizinin %24’den %10,75’e indirdiği bir ortamda, 10 yıllık gösterge devlet tahvilinin getirisi Ocak sonunda test ettiği %10 bileşik seviyesinden %12,42’ye kadar yükseldi.
- TL faizin yatırımcısına reel bir getirir sunamadığı ortamda, kamu bankalarının yoğun döviz satışlarına rağmen, USD/TRY kuru Ocak ortasında test ettiği 5,84 seviyesinden dün 6,16 seviyesine varan bir yükseliş kaydetti.
- Son günlerde bültenlerimizde, 6,10 seviyesinin önemine işaret ederek, geçilmesi durumunda yukarda 6,14 ve 6,17 seviyelerini ön plana çıkarmıştık. Dün USD/TRY kuru gün içinde 6,16 seviyesine kadar yürümesi ile kısa vadede TL açısında satış baskısının bir miktar da olsun dinmesini bekliyoruz (bakınız grafik).
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