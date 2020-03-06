Yerli dövize koşuyor. Yabancı TL varlıklardan çıkıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Gup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun piyasa analizi şöyle:
- Dün Türk mali piyasaları, Rusya’ya giden Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mevkidaşı Putin arasında gerçekleşen önemli zirveyi takip etti.
- Dün gerçekleştirile ziyaret, ikilinin bu yılki üçüncü görüşmesi oldu. Hatırlamak gerekirse, İkili geçen yıl sekiz kez bir araya gelmişti.
- Zirveden, beklentilerimize paralel ateşkes kararı çıktı. İdlip’te ateşkesin kalıcı hale gelmesi için bir seri önlemler de alınacak (güvenlik koridoru, Türk-Rus devriyesi vb…).
- Dün bültenimizde de belirttiğimiz üzere, zirveden asgari olsa da mutabakat kararı çıkması her ne kadar uygulanabilirliği soru işareti yaratsa da, olumlu bir sonuç. Anlaşma sağlanması, ateşkesin tesis edilmesi, jeopolitik risklerin de azalması anlamına geliyor.
- Türk mali piyasaları açısından konuyu ele aldığımızda, uzlaşı haberinin, döviz piyasasından ziyade orta vadeli bir bakış ile dünyada gerileyen faiz oranlarına paralel hisse senedi piyasalarına yarayacağını tahmin ediyoruz (bakınız grafik).
- Her hafta Perşembe günü TCMB tarafından açıklanan Menkul Kıymet İstatistikleri ve Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporu, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının yılbaşına nazaran 6 milyar dolar artışla tarihi rekor seviyeye yükseldiğini; yabancıların ise TL varlıklarda yılbaşına nazaran 3,4 milyar dolar portföy azalttıklarını görüyoruz (bakınız grafikler).
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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