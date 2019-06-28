Yerleşikler döviz almaya; yabancılar ise son haftalarda satmaya devam ediyor

- İstanbul seçiminin geride kalmasının ardından piyasalar gözünü bugün başlayacak G20 zirvesi kapsamında Japonya’nın Osaka şehrine çevirdi. S-400 ve F-35 programı kaynaklı riskler nedeniyle ABD - Türkiye ilişkileri ve bu bağlamda Cumartesi günü yapılacak Erdoğan – Trump zirvesi Türk mali piyasalarının merceği altında bulunuyor
- Son günlerde bültenlerimizde de belirttiğimiz üzere, önemli zirve öncesinde yeni bir pozisyon alma isteğinin zayıf seyrettiği Türk mali piyasalarında, göreceli sakin hava korunmaya devam ediyor
- USD/TL kuru, son günlerde yukarda önemli bir direnç haline gelen 5,7950 – 5,8300 bandını yukarı yönlü geçmede zorlanarak, teknik manada aşağıya yönelmek için zemin kokladığını günlerdir bültenlerimizde belirtiyoruz. Elbette, ikili zirvenin nelere gebe olacağını kestiremediğimiz için, şimdilik gelişmeleri yakından takip etmek için kenara çekildik
- Özellikle hemen hemen her platformda, S-400 alımının tamamlandığı ve geri dönüş olmayacağını hatta teslimatın haftalar içerisinde yapılacağını söyleyen Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Osaka’da Trump ile görüşmesi ardından özellikle yaptırım tehdidi karşısında konuyu nasıl tatlıya bağlayacaklarını herkes büyük bir merakla bekliyor.
- Para ve Banka İstatistikleri
TCMB’nin her hafta Perşembe günü açıkladığı haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları 186,6 milyar dolar ile tüm zamanları yeni zirvesine yükseldi. DTH’in 114,5 milyar doları gerçek kişilere, 72,2 milyar doları ise tüzel kişilere ait. Dövizle işi olmayan bireylerin, yılbaşına göre DTH’ları 17,9 milyar dolar artarken, şirketlerin ise 7,7 milyar dolar arttı.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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