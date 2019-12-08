Yerel ürün kullanımı için önemli işbirliği

KITOB ile KTSO turizm sektöründe yerel ürün kullanımını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı KITOB Başkanı Çağıner “Tek başına kendi sektörümüzün çıkarını koruyarak bir yere varamayacağımızın farkındayız” derken KIBSO Başkanı Avunduk ise “Arz güvenliği, kalite ve fiyat konularında rekabetçi olan tüm ürünlerin yerli üreticilerden tedarik edilmesini hedefliyoruz”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), turizm sektöründe yerel ürün kullanımını artırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda saat 10:00’da başlayan “Turizm Sektöründe Yerli Üretimin Artırılması Etkinliği” kapsamında imzalanan protokole Başbakan Ersin Tatar da onursal şahit olarak imza koydu.

Açılışın ardından Turizm Sektöründe Yerli Ürün Kullanımının Artırılması Raporunun sunumu gerçekleştirildi; konuşmalar yapıldı ve işbirliği protokolü imzalandı.

Sırasıyla KTSO Başkanı Candan Avunduk, KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, CTP Başkanı Tufan Erhürman ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

AVUNDUK: “DAHA FAZLA YERLİ ÜRÜN TÜKETİMİ HEDEF OLARAK BELİRLENMELİ”

KTSO Başkanı Candan Avunduk, KKTC’de çok ciddi döviz girdisi sağlayan ve aşırı ithalatın yaratmış olduğu dış ticaret açığının kapatılmasında önemli paya sahip olan turizm sektöründe daha fazla yerli ürün tüketiminin sağlanmasının hedef olarak belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Bu çerçevede atılacak adımların yaratılan katma değer, yerel istihdam ve yatırımlar açısından çok daha fazla olumlu katkı sağlayacağını belirten Avunduk, arz güvenliği, kalite ve fiyat konularında rekabetçi olan tüm ürünlerin yerli üreticilerden tedarik edilmesini hedeflediklerini anlattı.

Otellerin sadece yerli ürünlerin kullanımı açısından değil, aynı zamanda otel içerisindeki satış noktaları üzerinden de, yerli ürünlerin pazarlanmasına katkı sağlayabileceğini ifade eden Avuduk, “Yerli ürün tüketimi düşük olan ürün gruplarında, komiteler kurulması suretiyle, nedenlerin araştırılması ve çözüm üretilmesini sağlamamız gerekmektedir. Bu alanda, Otelciler Birliği üyelerinin de yapıcı bir tavır içerisinde olması bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir” dedi.

KKTC’de üretimi olmayan veya çok az olan rekabetçi ürünlerin tespit edilmesi suretiyle, potansiyel yatırım alanlarını belirlemek niyetinde olduklarını da söyleyen Avunduk, ithalattaki haksız rekabete karşı gerekli mekanizmaların kurulmasının önemine işaret etti.

ÇAĞINER: “ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN DAHA DA GECİKMESİ DURUMUNDA…”

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner de konuşmasında, turizm ve sanayi sektörünün temsilcileri olarak tek başına kendi sektörlerinin çıkarını koruyarak bir yere varamayacaklarının farkında olduklarını kaydetti.

Turizm ve turizm geliri arttıkça yerli üretim ürünlerinin kullanımının da arttığını kaydeden Çağıner, adanın en büyük sorunu olan ölçek ekonomisi sorununun ancak konaklayan turist sayısını artırmaktan geçtiğini ifade etti.

Bu şekilde maliyet ve rekabet edilebilirliğin de ülke sanayisine avantaj sağlayacağını dile getiren Çağıner, “Halkımızın refahını artırmamız için daha çok turizm geliri yaratmamız şarttır; yaratılan turizm gelirinin faydalı olabilmesi için bu gelirin yurt içinde kalması çok önemlidir; bunun olabilmesi için turizm, sanayi ve yerli istihdam politikalarının planlanması şarttır” diye konuştu.

Çağıner, hükümet ve toplum desteği olmadan sektörlerin büyümesi, gelişmesi, ülke ekonomisine katkı sağlamasının mümkün olmadığını da vurgulayarak, siyasi ambargo, ulaşım ve pazarlamanın da turizm sektörüne ilave bir yük getirdiğini söyledi.

Çağıner, alınması gereken önlemlerin daha da gecikmesi durumunda gelecek yıl turizm sektörü ve dolayısı ile başta sanayi sektörü olmak üzere tüm sektörlerin olumsuz etkileneceğine de dikkat çekti.

ÜSTEL: “SONUÇ ALICI ADIMLAR ATMAYI HEDEFLİYORUZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de konuşmasında, turizm sektöründe yerli üretimin desteklenmesi ve geliştirilmesi adına tüm paydaşlar ile birlikte hareket ederek bu konuda daha önce yapılan toplantılarda ortaya çıkan verileri kullanarak sonuç alıcı adımlar atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Sanayicilerin ve otellerin sorunlarının çözülmesi konusunda sürekli işbirliği halinde olacaklarını belirten Üstel, yerli üretim konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Üstel, turizm sektöründe ürettiklerini pazarlamak ve istedikleri noktaya ulaşmanın ancak kaliteli ürün üretilmesi ve bunun da sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi ile mümkün olduğunu belirtti.

Üstel, “Bu anlamda 2020’de bütün tarafların katılımı ve ürün bazında yapılacak toplantıların organize edilmesi adına çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Ülkeye daha fazla ve nitelikli turistin gelmesi gerektiğinin farkında olduklarını da söyleyen Üstel, çağın gerekliliğine uygun bir şekilde tanıtma ve pazarlama çalışmalarını yapacaklarını ve turizmi geliştireceklerini de dile getirdi.

Üstel, ulaşım sıkıntısını nasıl çözeceklerini ele almanın zamanının artık geldiğini de söyledi.