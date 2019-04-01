Yerel seçimler ardından USD/TL kuru 5,60 seviyelerinde salınıyor

- Geride bıraktığımız hafta, Türk mali piyasaları oldukça çalkantılı günlere sahne oldu. Seçim öncesi TL riski almak istemeyen yabancı yatırımcıların döviz taleplerine paralel, TCMB’nin almış olduğu önlemler ile Londra’nın TL’ye sıkışması ardından gecelik swap faizlerinin %650 seviyelerine ulaşması ile USD/TL kuru 5,85 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetmiş, TL bulamayan yabancıların alternatif piyasalarda var olan pozisyonlarını satması ile (tahvil ve hisse senedi) Türk şirketlerinin değerini %10 erirken, piyasa faizleri ise yaklaşık 3 puan artmıştı
- Turgut Özal döneminde Serbest Kambiyo rejimine geçilmesi ardından içerde ve dışarda USD/TL kurunun farklılık arz ettiği oldukça garip, fiyatlama vermekte çok zorlandığımız bir hafta ardından, hafta sonu yapılan yerel seçimlerin de atlatılması ile, yeni bir gün, hafta ve aya başlıyoruz
- Hafta sonu yapılan yerel seçimlerde, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Ankara ve İzmir’i Millet İttifakı’nın adayları kazanırken, İstanbul’da ise Yıldırım ile İmamoğlu arasında kıyasıya yarışın devam ettiğini görüyoruz. Oyların çok çok yakın olduğu, İstanbul’a yönelik haber akışında bilgi kirliliğinin devam ettiğini görüyoruz. Sandıkların yaklaşık %99’u açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Türkiye genelinde, Ak Parti %44,4, CHP %30,1, İyi Parti %7,5, MHP %7,3, HDP %4,2, SP ise %2,7 oy aldı. Buna göre; AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı %51,7 oranına sahip olurken, CHP ve İyi Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın oy oranı %37,5 oldu
- Seçimler ardından Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında reform vurgusu yaparak seçim sonuçlarına sağ duyulu yaklaşmasını önemsiyoruz. Artık seçimler bittiğime göre, yapısal reformlara sahip çıkarak geleceğin yatırımının bir an önce yapılması gerekiyor. Piyasalara güven verecek açıklamalara paralel, TL ve TL cinsi yatırım araçları da ilerleyen günlerde yön bulacaktır. Sabahın erken saatlerinde 5,63 seviyesin kadar yükselen USD/TL kuru, hızlıca 5,55 seviyesine kadar gerilemesi ardından bültenimizi yazdığımız dakikalarda 5,60 seviyelerinde salınıyor
- Yılın ilk çeyreğini geride bıraktık. Mart ayında, TL ve TL cinsi yatırım araçlarının sergilediği performansına baktığımızda, döviz ve altının değer kazandırdığı, borsa ve tahvilin ise kaybettirdiğini görüyoruz. Özellikle, MSCI Türkiye Endeksi, gelişen ülke endekslerinden negatif ayrışarak Mart ayında en çok düşüş yaşayan borsa oldu. Hatırlanacağı üzere, BIST100 ana endeksi 105bin seviyesine kadar yükselmesi ardından 91bin seviyelerine kadar gerilemişti
- Geride bıraktığımız hafta, TCMB tarafından açıklanan haftalık para ve banka istatistikleri raporunda, yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarının zirve yaptığı görülürken, TCMB rezervlerinde sert gerileme, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in de dikkatinden kaçmamış. Moody’s, yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin döviz rezervlerindeki düşüşün, Türkiye’nin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti. Hatırlanacağı üzere, geride bıraktığımız son 4 haftada TCMB rezervleri 7,7 milyar dolar azalmıştı
- İngiltere’nin AB’den resmi boşanma tarihi olan 29 Mart’ın 12 Nisan’a ötelenmesi öncesinde, İngiltere parlamentosu, Cuma günü Başbakan May'in Brexit planına üçüncü kez (286 kabul, 384 red oyu ile) vize vermedi. Muhalefetteki İşçi Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi liderleri oylamanın ardından erken seçim çağrısı yaparken, Avrupa Komisyonu ise 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılık senaryosunun şu an gerçekleşme olasılığı en yüksek senaryo olduğu belirtildi. Gelişmeler karşısında, GBP/USD paritesi 1,3050 seviyelerinde salınıyor
- BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı Şubat sonu itibarıyla 183,607 oldu. 2018 sonunda 180,126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3,481 kişi arttı
- Bugünün veri takviminde Türkiye’de İstanbul Sanayi Odası ile Markit işbirliğinde açıklanacak ve büyümenin öncü gösterge olan İmalat Sektörü PMI verisi takip edilecek
- Türkiye’nin yanı sıra, Almanya, Fransa, İtalya, Euro Bölgesi, İngiltere ve ABD’de açıklanacak PMI verileri ; Euro Bölgesi İşsizlik Oranı ve TÜFE verisi de takip edilecek
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