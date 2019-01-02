Yeni yıl riskli varlıklarda satış baskısı ile başladı. Güvenli limanlara talep var

Yılın ilk iş gününe başlarken, küresel mali piyasalardaki olumsuz havanın korunduğunu görüyoruz. Çin’de açıklanan imalat sanayinin daraldığına işaret eden PMI verileri sonrasında Asya borsaları yılın ilk iş gününü kırmızı bir renkle karşılıyor

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun yılın ilk iş günüyle ilgili değerlendirmesi şöyle:

Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2019’un hepimize sağlık, huzur ve başarı getirmesini dileyerek yılın ilk gününe ait kısa bültenimize başlıyoruz

getirmesini dileyerek yılın ilk gününe ait kısa bültenimize başlıyoruz Haliyle, pek çok ülkede devam eden yılbaşı tatili veya uzayan tatil istekleri, piyasaların tam anlamıyla yıla başlayamamasına neden oluyor . İşlem hacminin, önümüzdeki hafta yeniden makul seviyelere geleceğini öngörüyoruz

veya uzayan tatil istekleri, . İşlem hacminin, önümüzdeki hafta yeniden makul seviyelere geleceğini öngörüyoruz 2018’in son çeyreği, özellikle hisse senedi piyasalarında satış baskısının hissedildiği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Örneğin, 2008 küresel krizi ardından önde gelen merkez bankalarının açtığı para muslukları ardından Ekim 2018’e kadar % 340 prim yapan ABD borsası S&P, yılın son 3 ayında % 20 düşüş kaydetti . 10 yıllık tahvil faizinin % 3 olduğu bir ekonomide, bu tip sert hareketleri pek hayra alamet olarak okumuyoruz

. 10 yıllık tahvil faizinin % 3 olduğu bir ekonomide, bu tip sert hareketleri pek hayra alamet olarak okumuyoruz Bu bağlamda, güvenli liman olarak görülen ABD tahvil faizleri talep görüyor . Kasım ayında % 3,24 seviyesine test eden ve 2011’den bu yana en yüksek seviyeye yükselen 10 yıllık tahvil faizleri, bu sabah % 2,69 seviyesine geriledi (bakınız grafik)

. Kasım ayında % 3,24 seviyesine test eden ve 2011’den bu yana en yüksek seviyeye yükselen 10 yıllık tahvil faizleri, bu sabah % 2,69 seviyesine geriledi (bakınız grafik) Yılın ilk iş gününe başlarken, küresel mali piyasalardaki olumsuz havanın korunduğunu görüyoruz. Çin’de açıklanan imalat sanayinin daraldığına işaret eden PMI verileri sonrasında Asya borsaları yılın ilk iş gününü kırmızı bir renkle karşılıyor

bir renkle karşılıyor Türkiye cephesinde ise enflasyon rakamları önem arz ediyor. İTO’nun dün İstanbul için açıkladığı Aralık ayı perakende fiyatlar verisi % 0,14 oranında bir düşüş kaydetti . Yarın TÜİK tarafından açıklanacak verinin de İTO verisine paralel bir tablo sunacağını düşünüyoruz

. Yarın TÜİK tarafından açıklanacak verinin de İTO verisine paralel bir tablo sunacağını düşünüyoruz Zor geçeceğini öngördüğümüz senede, emtia fiyatları önemli ip uçları sunuyor. Bu bağlamda, B rent cinsi ham petrolün Ekim başında 86 dolar/varil seviyesinden hızla 50 doların altına gerilmesi, küresel manada işlerin iyiye gitmediğini gösteriyor . Piyasaların amiral gemisi konumunda olan FED’in de, küresel büyüyememe endişelerine paralel 2019 yılında ayağını gazdan çekeceği bekleniyor. Piyasalar FED’in faiz artırmayacağını, FED ise 2 kez artıracağı öngörüsünde bulunuyor

. Piyasaların amiral gemisi konumunda olan FED’in de, küresel büyüyememe endişelerine paralel 2019 yılında ayağını gazdan çekeceği bekleniyor. Piyasalar FED’in faiz artırmayacağını, FED ise 2 kez artıracağı öngörüsünde bulunuyor Gidişatı gösterecek önemli verileri arasında yarın ABD’de açıklanacak imalat sanayi ISM endeksi ile Cuma günü istihdam raporu önem arz edecektir

önem arz edecektir Bugüne döndüğümüzde ise, pek çok ülkede açıklanacak PMI verileri takip edilecek.Türkiye Markit / İstanbul Ticaret Odası’nın beraber açıkladığı veri, ekonomik aktivite anlamında sunacağı ip uçları ile önemle takip edilecektir (Kasım 44.7)



GBP/TRY



Uzun bir süredir devam eden Brexit karmaşası nedeniyle bir türlü kafasını kaldıramayan Sterlin, yeni yıla düşüş trend çizgisinin üzerinde başlıyor. Teknik manada, düşüş trend çizgisinin aşılması, yükseliş isteğinin devam etmesine neden olabilir. Lakin, Brexit’e yönelik haber kirliliğinin fiyat üzerinde baskı kurmaya devam edebileceğini düşünüyoruz. Özellikle, Başbakan May’in 14 Ocak tarihinde Parlamentoya getireceği Brexit tasarısı öncesinde, volatilite (her iki yöne de) görülebilir





Kaynak: Reuters





ABD tahvillerine (güvenli liman) talep var





Yılın ilk işlem gününde, güvenli liman işlevi gören varlıkların talep görmeye devam ettiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık devlet tahvili getirileri % 2,69 düzeyine kadar geriledi. Dolar faizin gerilemesi, doların da zayıflamasına neden oluyor.

