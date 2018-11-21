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Yeni yıl öncesinde piyasalara kredi dopingi

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Near East Bank, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla özel uygun faiz oranlı Yeni Yıl Kampanyası, her bütçeye uygun vade seçenekleri ve ödeme koşullarının yanı sıra uygun geri ödeme taksitlerinin kolaylığını taşıyor

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Yeni yıl öncesinde piyasalara kredi dopingi
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Verimliliği ve aktif kalitesiyle sektörün etkin bankası Near East Bank, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla özel uygun faiz oranlı Yeni Yıl Kredi Kampanyası başlatarak piyasaları rahatlatmayı amaçlıyor..

Yeni Yıl Kampanyası, her bütçeye uygun vade seçenekleri ve ödeme koşullarının yanı sıra uygun geri ödeme taksitlerinin kolaylığını taşıyor. Near East Bank Yeni Yıl Kredisi’nde aylık 216 TL’den başlayan taksit seçeneği ve 36 ay vade kolaylığı ile sevdiklerinizle birlikte yeni yıla girerken keyifli bir yılbaşı geçirmenize olanak sağlıyor.

Near East Bank, gelenekselleşen Yeni Yıl Kampanyası’nda3 aya kadar taksit erteleme seçeneği ile piyasalara da rahat nefes aldırırken tüketiciye sürdürülebilir değer yaratmaya özel önem vermeyi de sürdüreceğini açıkladı.

Yol haritasını yeniliğe ve gelişime olan inancıyla çizen Near East Bank’tan temin edeceğiniz Yeni Yıl Kredisi için ön başvuruyu www.neareastbank.com web adresinden, www.facebook.com/NearEastBank  facebook adresinde bulunan kredi aplikasyonu üzerinden veya size en yakın Near East Bank şubelerinden elde edilebiliyor. Lha

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