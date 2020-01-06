Yeni yıl, jeopolitik risklerin tırmanışına tanıklık ederek başladı

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa analizi şöyle: Neredeyse, son 2 aydır, USD/TRY kurunda aşağıda 5,6850 , yukarda ise 5,79 seviyeleri ceza alanın çizgileri misali destek ve direnç görevi üstleniyor.

Yeni yılın ilk bültenini kaleme alıyoruz. Yeni yılda, neyin gerçekleşmesini istiyorsanız hayalini kurmanızı ve gerçekleşmesi için emek harcamanızı bir kez daha dilerim.

Noel tatili, yıl sonu, uzatmalı yıl başı tatili derken, piyasaları bugün 2020’ye merhaba diyor.

Irak’ta, Cuma günü, Bağdat havalimanında, İranlı general Süleymani'nin, ABD tarafından, insansız hava aracıyla düzenlenen hava saldırısıyla öldürülmesi, bölgedeki tansiyon iyice yükseldi. Televizyondan izlediğimiz kadarı Irak’ta halk sokaklarda kutlama yaparken Irak Meclisi, ABD stratejik güvenlik anlaşmasının iptal ederek yabancı güçlerin ülkeden ayrılması talebini içeren yasayı kabul etti.

Irak’ın bu hamlesini, ABD ile İran arasında kalmak istememesi olarak yorumlarken, ABD ise, Irak’ın bu manevrasına karşı, daha önce görülmemiş şiddetle yaptırım başlatma tehdidinde bulundu.

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