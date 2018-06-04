Yeni hafta tedirgin başlıyor

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun, Reuters ajansının günlük dünya piyasalarına dayandırarak verdiği ekonomi değerlendirmelerini sizlerle paylaşıyoruz:
- Geçen hafta 152bin puan seviyesinden 134bin kadar gerileyen (% 12 düşüş) Borsa İstanbul Bankacılık Endeksinin arkasında yatan sert satış baskısının nedeni belli oldu
- Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen olumsuz raporlar Türk mali piyasalarında satışları tetikledi. Fitch, bankacılık sektörüne ilişkin olumsuz değerlendirmelerde bulunurken Moody’s ise Türkiye için not indirimine hazırlandığını açıkladı
- TCMB’nin olağanüstü toplantısı ile almış olduğu agresif faiz artırım kararı ve beraberinde pek çok önlem ve sadeleştirme adımı ile 4,45 seviyesine kadar geçen hafta gerileyen USD/TL kuru, haftayı 4,65 seviyesinde tamamladı
- Bugün gözler TSİ10:00’da TÜİK tarafından açıklanacak resmi enflasyon rakamlarında olacak
- Gerek petrol fiyatlarında yaşanan son dönemdeki yüksek seyir, gerekse istenmeyen seviyelere yükselen döviz fiyatlarının yaratacağı ithal mal üzerinden kur geçişkenliğine paralel enflasyonun yüksek gelebileceğinden endişe ediliyor (Reuters beklenti anketi: % 1,45)
- Özellikle geçen senenin yaz aylarındaki düşük baz etkisi göz önüne alınırsa (Mayıs % 0,45 ; Haziran % - 0,27 ; Temmuz % 0,15 ; Ağustos % 0,52) hali hazırda sıkıntılı bir tablo sergileyen enflasyon cephesinde ilave yükselişlerin yolda olduğunu düşünüyoruz
- Enflasyonun beklentilerin üzerinde sonuçlanması durumunda, TCMB’den Perşembe günü ilave bir faiz artırım beklentisinin oluşacağını düşünüyoruz
- Döviz piyasasında likiditenin kaybolması nedeniyle kotasyonların sıkıntılı bir hal aldığını, bankaların kotasyon girmekte zorlandığı not etmek gerekiyor. Böyle bir ortama kur tahmini yapmak veya bir öngörüde bulunmak gerçekten zor bir hal aldı
- Her ne kadar Türk Lirası’nın dolar karşısında ekonomik temellere göre aşırı seviyelerde olduğunun kabul etsek de, yaklaşan siyasi belirsizlik ve beraberinde devam eden zayıf makroekonomik görünüm ile volatilitenin devam edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır
- Yurtdışı cephede ise bugün ABD’de açıklanacak ISM verisi, dayanaklı tüketim mal başvuruları, fabrika siparişleri takip edilebilir